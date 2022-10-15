هل يغير تعيين بوتين لسوروفيكين طريقة روسيا في حرب أوكرانيا؟

تتعثر حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المدمرة على أوكرانيا، لكن هناك جنرال جديد مسؤول ، مطلوب منه أن يغير الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

بعد أن استعادت أوكرانيا مؤخرًا مساحة أكبر من الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في الأشهر الستة الماضية ، عينت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي سيرجي سوروفيكين قائدا عاما جديدا لعمليات الحرب.

والجدير بالذكر أنه لعب سابقًا دورًا أساسيًا في العمليات الروسية في سوريا - حيث تسببت الطائرات المقاتلة الروسية في دمار واسع النطاق في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون - كقائد أعلى للقوات الجوية الروسية.

تحدثت شبكة CNN إلى الملازم السابق في سلاح الجو الروسي ، جليب إيريسوف ، الذي خدم تحت قيادته في سوريا.

وقال إن سوروفيكين "قريب جدًا من بوتين" و "ليس لديه أبدًا أي طموحات سياسية ، لذلك نفذ دائمًا خططه تمامًا كما تريد الحكومة".

ويقول محللون إن تعيين سوروفيكين من غير المرجح أن يغير الطريقة التي تنفذ بها القوات الروسية الحرب لكنهم تحدثوا عن استياء بوتين من عمليات القيادة السابقة.

ومن المحتمل أيضًا ، جزئيًا ، أن تهدف إلى "تهدئة" القاعدة القومية والمؤيدة للحرب داخل روسيا نفسها ، وفقًا لماسون كلارك ، قائد روسيا في معهد دراسة الحرب (ISW).

رحب الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ، الذي دعا روسيا إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة" بما في ذلك استخدام "أسلحة نووية منخفضة القوة" في أوكرانيا عقب الانتكاسات الأخيرة ، بتعيين سوروفكين ، الذي شارك في الخدمة في أفغانستان لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتولى قيادة وحدة في الحرب الشيشانية الثانية في عام 2004.

قد تكون إشادة قاديروف ، وهو حليف رئيسي لبوتين ، أمرًا مهمًا ، لأنه هو نفسه معروف بسمعته السيئة في سحق كل أشكال المعارضة.

وكان ما نشره قديروف على وسائل التواصل الاجتماعي ، عقب أنباء تعيين سوروفيكين يوم السبت الماضي :"شخصيا أعرف سيرجي جيدًا منذ ما يقرب من 15 عامًا. يمكنني بالتأكيد أن أقول إنه جنرال حقيقي ومحارب وخبير وقائد عنيد وبصير ، ويأخذ دائمًا بالوطنية والشرف والاحترام قبل كل شيء.



وأضاف أن " الجيش الموحد الآن في أيد أمينة".