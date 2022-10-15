بطلة سباحة وركوب خيل.. لميس سلامة تستضيف صانعة محتوى وأختها من متلازمة داون| فيديو

استضافت الإعلامية " لميس سلامة" ،خلال برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، صانعة المحتوى " ألاء المصري " ، وأختها " يارا المصري " من أصحاب متلازمة داون .

وتحدثت " يارا المصري " عن بطولاتها في ركوب الخيل ، موضحة كيف تتمرن عليه ، فضلا عن تعلمها للسباحة .

ومن ناحيتها قالت أختها " ألاء المصري " ، أنها درست دبلومة عن متلازمة " داون " ، وخلال فترة جائحة كورونا ، جائتها فكرة صناعة محتوى مع أختها من أصحاب متلازمة "دوان " لشرح كيفية التعامل معهم .

وأوضحت " ألاء المصري " ، أن محتواها مع أختها في البداية كان ترفيهي ، ومن بعد ذلك جاءتها فكرة تقديم محتوى مفيد لكفاية التعامل مع أصحاب متلازمة " داون " .



وأشارت ، إلى أن أختها تدرك التصرفات الصحيحة والخاطئة ، منوهة أن التعامل معها في البيت يكون على أنها شخص طبيعي ، ويفهم الأوامر .