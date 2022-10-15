هنوصل أشغالنا أسرع.. لميس سلامة تشيد بمشروعات الطرق والمحاور| فيديو

علقت الإعلامية " لميس سلامة " على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأمس ، للأعمال الانشائية لتطوير الصرف والمحاور بالقاهرة الكبرى ، قائلة : " الناس هتوصل أشغالها بشكل أسرع وبسهولة ويسر " .

وتابعت " سلامة " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " البلد في يوم وليبة بنلاقيها بتتغير والشوارع بتتغير .. بنشوف فاجأه الكباري وفي سرعة في التنفيذ ".

وأكملت : بنشوف على أرض الواقع أد أيه فيه تطوير .. وبلاقي نفسي من اللوكيشن بقيت في المعادي بسرعة من مدينة نصر .

وتصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح السبت .