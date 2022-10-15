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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط أسمدة مدعمة في
ضبط أسمدة مدعمة في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، من ضبط طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الحامول.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط طن أسمدة مدعمة في محل المدعو «ح.ع» 30 سنة، مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف بدائرة مركز الحامول.

وضبط رجال مباحث التموين، تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، داخل محل المذكور، كمية قدرها طن أسمدة زراعية مدعمة مدون عليها «يوريا» خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وتبين تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، والاستفادة من السعر المدعم.

وحرر رجال مباحث التموين عن هذه الواقعة المحضر رقم 13762 لسنة 2022م، جنح مركز الحامول.

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