بحضور وزير التعليم.. لجنة برلمانية تناقش إجراءات الحكومة لانتظام الدراسة

تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لانتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2022/2023 بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ، حيث ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الثلاثاء ثالث جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) بحضور الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة (رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية)، للمساهمة في رفع الوعي بالأمن القومي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن الاهتمام بالآثار الفرعونية المصرية القديمة بمنطقة الحيبة بمحافظة بنى سويف.

وتشهد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية الثلاثاء، استمرار عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.