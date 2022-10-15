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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 36 شخصا و55 إصابة مؤكدة بالكوليرا في هايتي

صدى البلد

ذكرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) اليوم /السبت/ أن تفشي الكوليرا المكتشف في هايتي تسبب في وفاة 36 شخصا، فضلا عن 55 إصابة مؤكدة، و655 حالة اشتباه.


وأفاد الموقع الرسمي للمنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن السلطات في هايتي أبلغت عن أول حالتين مؤكدتين بالكوليرا في منطقة بورت أو برنس الكبرى في 2 أكتوبر الجاري.


وأشارت المنظمة إلى أن سجن بورت أو برنس يشهد حاليا تفشيا لوباء الكوليرا، حيث يشتبه في 271 حالة، بما في ذلك 12 حالة مؤكدة و14 حالة وفاة.


وحذرت المنظمة القارية من أن التفشي الحالي يحدث على خلفية أزمة إنسانية وأمنية معقدة في بورت أو برنس والمدن المجاورة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الخدمات الصحية وبالتالي المراقبة الوبائية.
وأوصت الوكالة الدول الأعضاء بمواصلة جهودها لتعزيز والحفاظ على مراقبة الكوليرا للكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، وتقديم العلاج المناسب.


وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حذرا أمس من أن الجوع وصل إلى مرحلة كارثية في هايتي، ووصل لأعلى مستوى في التصنيف المتكامل المرحلي للأمن الغذائي الخامس، وذلك في أحد أحياء العاصمة بورت أو برنس، حيث يواجه ما يقرب من 19 ألف شخص جوعاً كارثياً.


ووفقاً لآخر تحليل للأمن الغذائي هناك فإن 4.7 ملايين شخص في هايتي يواجهون حالياً الجوع الحاد، وأن السكان في عاصمة هايتي يواجهون سلسلة لا هوادة منها من الأزمات حاصرت الضعفاء في دائرة من اليأس المتزايد دون القدرة على الوصول إلى الغذاء والوقود والأسواق والوظائف والخدمات العامة مما أدى إلى توقف البلاد.

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