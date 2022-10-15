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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخلافات تتصاعد .. الولايات المتحدة تدعو أوروبا لسرعة تقديم الدعم المالي لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن التوترات باتت تتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور الاقتصاد في أوكرانيا وسط تزايد الدعوات الأمريكية إلى تسريع الدعم المالي لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حثت نظرائها الدوليين عدة مرات هذا الأسبوع على تسريع وزيادة الدعم المالي لكييف.

ونقلت الصحيفة قول الوزيرة: "نحن ندعو شركائنا وحلفاءنا للانضمام إلينا بسرعة للوفاء بالتزاماتنا الحالية تجاه كييف وبذل المزيد، لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في تقديم الخدمات العامة الأساسية ومساعدة كييف على البدء في البناء وإعادة البناء".

ومع ذلك، لم يوافق ممثل المفوضية الأوروبية، نيتس ويرل، على ما قالته وزيرة الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي السابق لكييف.

الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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