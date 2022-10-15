عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل غرفة عمليات الشباب والرياضة لمواجهة تغيرات الطقس والتقلبات الجوية بكفر الشيخ

د عزت محروس
د عزت محروس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تفعيل غرفة العمليات المركزية؛ لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.
 

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

إزالة جديدة لـ 20 حالة تعدٍ بالحامول في كفر الشيخ.. صور

أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطا بالتغيرات المناخية في هذا التوقيت، وذلك لمتابعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقر الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.
 

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات والمباني التابعة لها وفتح مواسير تصريف المياه والتأكد من توصيلها بالمجاري الرئيسية مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمقررات والملاعب، وكذا توصيلات مبردات المياه، والتأكد من صرف المياه بالملاعب وصلاحية أعمدة وكشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أي توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.
 

وكلف محروس، مسئولي الإنشاءات ومديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وموافاة غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر، فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية، وكذلك المنشآت الرياضية حال سوء الأحوال الجوية، أو تزايد الأمطار مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال ذلك لحماية الأفراد من أية أخطار.

محافظ كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة كفر الشيخ سقوط الأمطار محافظة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

إزالة جديدة لـ 20 حالة تعدٍ بالحامول في كفر الشيخ.. صور

إحالة أوراق المتهم بقتل شقيق زوجته في كفر الشيخ إلى مفتي الجمهورية

لهذه الأسباب.. أحمد راغب يعلن استقالته من مجلس إدارة نادي كفر الشيخ

أتحرك بصعوبة.. طبيب بكفر الشيخ مصاب بالتصلب الجانبى الضمورى يستغيث لعلاجه

التموين.. توريد 17 ألفاً و662 طن أرز شعير في كفر الشيخ

ضبط طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

سبق اتهامه في 35 قضية.. ضبط قهوجي بحوزته هيروين بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

حفلة أهداف.. بيراميدز يسحق بطل السودان 7-0 في الكونفدرالية الأفريقية

يوم المكفوفين العالمي.. الداخلية : استخراج الأوراق الثبوتية مجانا لـ ذوي الإعاقة البصرية

الدولار يرتفع قرشين في ختام تعاملات اليوم

تحرك قضائي جديد لـ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

بعد دعوات المغادرة .. الخارجية تكشف تفاصيل أوضاع المصريين في أوكرانيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

بفستان قصير.. اليسا تثير جدلا بإطلالة جريئة |شاهد

غرفة عمليات النجوم.. قطع فى الرباط الصليبى لـ شيرين عبد الوهاب.. تدخل جراحي سريع لعلاج كتف أنغام.. وعمليات قلب لـ محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وحمدى الوزير

انتبه .. تقصف الأظافر يكشف نقص 4 فيتامينات مهمة

فيديو

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

الإفتاء تحددها.. حقوق الزوجين داخل الأسرة في الإسلام

زميلته تروي تفاصيل صادمة.. قصة الدكتورعبدالسلام العائد من الموت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ