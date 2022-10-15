تفعيل غرفة عمليات الشباب والرياضة لمواجهة تغيرات الطقس والتقلبات الجوية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تفعيل غرفة العمليات المركزية؛ لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطا بالتغيرات المناخية في هذا التوقيت، وذلك لمتابعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقر الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.



كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات والمباني التابعة لها وفتح مواسير تصريف المياه والتأكد من توصيلها بالمجاري الرئيسية مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمقررات والملاعب، وكذا توصيلات مبردات المياه، والتأكد من صرف المياه بالملاعب وصلاحية أعمدة وكشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أي توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.



وكلف محروس، مسئولي الإنشاءات ومديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وموافاة غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر، فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية، وكذلك المنشآت الرياضية حال سوء الأحوال الجوية، أو تزايد الأمطار مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال ذلك لحماية الأفراد من أية أخطار.