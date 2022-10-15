مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال سبتمبر الماضى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر سبتمبر 2022 عن مشمول 3125 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 208 مليون و 526 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 396 493 مليون و958 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 416 مليون 547 ألف جنيه .

وخلال شهر سبتمبر الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1772 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 4 مليار و 966 مليون و881 ألف جنيه ، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 9 مليون و379 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و552 ألف جنيه ، وحصلت الإدارة العامة للمهمل والبيوع 342 ألف جنيه من بيع عن 4 لوط بالمزاد العلني .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر سبتمبر 2022 نحو مليار و 21 مليون و 567 ألف جنيه .