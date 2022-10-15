عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال سبتمبر الماضى

جمارك دمياط
جمارك دمياط

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر سبتمبر 2022 عن مشمول 3125 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز .

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب منشطات وسلع محظور تصديرها

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 208 مليون و 526 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 396 493 مليون و958 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 416 مليون 547 ألف جنيه .

وخلال شهر سبتمبر الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1772 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة  ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 4 مليار و 966 مليون و881 ألف جنيه ، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 9 مليون و379 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و552 ألف جنيه ، وحصلت الإدارة العامة للمهمل والبيوع 342 ألف جنيه من بيع عن 4 لوط بالمزاد العلني .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر سبتمبر 2022 نحو مليار و 21 مليون و 567 ألف جنيه .

جمارك دمياط رسوم جمركية الإفراج الجمركي اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

موضوعات متعلقة

جمارك دمياط تنهى إجراءات النقل البحري لمعدات محطة كهرباء العريش

ترشيحاتنا

لا حرب وعقوبات بل سلام وعمل .. مظاهرات بإيطاليا لوقف التصعيد ضد روسيا

60% .. مفاجأة بشأن استيراد السيارات | فيديو

مدير الحرب الكيميائية يكشف أهمية استخدام الدخان في نصر أكتوبر | فيديو

هذا السلوك | رئيس شعبة الأرز يكشف سببًا رئيسيًا لزيادة سعر الكيلو

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

شكوى بـ مدرسة الذهب والمجوهرات من مكتب التنسيق .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ