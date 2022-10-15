أستاذ اقتصاد تبرز أهمية مشاركة مصر في منتدى غاز شرق المتوسط .. فيديو

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة إن منتدى غاز شرق المتوسط للتحول الطاقة أعاد مفهوم أمن الطاقة العالمي وان تحول مصر الى دولة طاقة جاء نتيجة السياسة الصحيحة التي تنتهجها مصر في مجال الطاقة والتي تقوم علي بداية اكتشافات المتوسط وتحويلها لوسيلة السلام الاقتصادي.

وأضافت "على" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن اختيار مصر كمكان لمقر المنتدي نقطة جيده لصالح مصر ودليل قوي علي قوتها في المنطقة وتأثيرها الإقليمي القوي.

وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة أن إنشاء منظمة حكومية في مجال الطاقة خصوصا في شرق المتوسط يجعل هذه المنطقة تحظى بدعم عالمي كبير لأن كل دولة سيكون لها مندوب داخل تلك المنظمة.