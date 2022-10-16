خايفين منه .. مقطع فيديو لمدرب أسود يثير الجدل

مقطع فيديو لمدرب أسود يثير الجدل

تداول رواد التواصل الإجتماعي في السودان مقطع فيديو أثار الجدل بشكل واسع بين المستخدمين، و ذلك بعد ظهور مدرب أسود في المقطع و هو يسير بين الأسود بكل هدوء و ثبات و الأسود خائفة منه .

و بحسب ما تداوله الرواد على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن مدرب أسود في إحدى المحميات الطبيعية في السودان ظهر في مفطع فيديو و هو يجوب قفص الأسود و المعروف عنها بأنها حيوانات مفترسة و التعامل معها يكون بكل الحرص الممكن من الإنسان و لكن لفت إنتباه الرواد المرونة التي يتمتع بها ذلك المدرب في التعامل مع الأسود .



و وفقا لما ظهر في مقطع فيديو تداوله الرواد و ظهر ذلك المدرب و هو يجوب قفص الأسود في الفيديو في مشهد آثار إهتمام الكثيرين على وسائل التواصل الإجتماعي و خلال تجوله كان يحذر الزوار من إلقاء قارورات المياه للحيوانات في الاقفاص الخاصة بهم لانها تؤذيهم .



أضاف ذلك المدرب، أنه يعمل في مجال ترويض و تدريب الأسود لمدة 30 عاما، فهو يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحيوانات المفترسة و خاصة الأاسود لذلك لا يشعر بالخوف أثناء التجول بينهم فهي لا يراهم حيوانات مفترسة .



جدير بالذكر أن، عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي في السودان تفاعلوا مع مقطع الفيديو، و وصلت أعداد المشاهدة على مقطع الفيديو لآلاف المشاهدات