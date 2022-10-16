عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لمدرب أسود يثير الجدل

خايفين منه .. مقطع فيديو لمدرب أسود يثير الجدل

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي في السودان مقطع فيديو أثار الجدل بشكل واسع بين المستخدمين، و ذلك بعد ظهور مدرب أسود في المقطع و هو يسير بين الأسود بكل هدوء و ثبات و الأسود خائفة منه . 
و بحسب ما تداوله الرواد على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن  مدرب أسود  في إحدى المحميات الطبيعية في السودان ظهر في مفطع فيديو و هو يجوب قفص الأسود و المعروف عنها بأنها حيوانات مفترسة و التعامل معها يكون بكل الحرص الممكن من الإنسان و لكن لفت إنتباه الرواد المرونة التي يتمتع بها ذلك المدرب في التعامل مع الأسود . 

txt

بسبب أسد كارول سماحة.. أنوسة كوتة تهاجم الفنانة رغدة

txt

دقائق مرعبة.. أسد مفترس يلتهم لبؤة بعد نقله لحظيرة جديدة بحديقة أمريكية


و وفقا لما ظهر في  مقطع فيديو تداوله الرواد و ظهر ذلك المدرب و هو يجوب قفص الأسود في  الفيديو في مشهد آثار إهتمام الكثيرين على وسائل التواصل الإجتماعي و خلال تجوله كان يحذر الزوار من إلقاء قارورات المياه للحيوانات في الاقفاص الخاصة بهم لانها تؤذيهم . 


أضاف ذلك المدرب، أنه يعمل في مجال ترويض و تدريب الأسود لمدة 30 عاما، فهو يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحيوانات المفترسة و خاصة الأاسود لذلك لا يشعر بالخوف أثناء التجول بينهم فهي لا يراهم حيوانات مفترسة . 


جدير بالذكر أن، عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي في السودان تفاعلوا مع مقطع الفيديو، و وصلت أعداد المشاهدة على مقطع الفيديو لآلاف المشاهدات

السودان مقطع فيديو أسود مدرب أسود قفص الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري الآن 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

موضوعات متعلقة

بعد نشر صورهما.. رجل أمريكي يتعرض للتنمر بسبب جمال زوجته الفلبينية

كنت سمينة.. أب يرسل لابنته تعليقا غريبا على صورة زفافها في أمريكا

بسبب التنمر.. بريطانية تسعى لتغيير لون بشرتها إلى الأسمر

من نوع نادر .. ضبط أمريكي بتهمة تهريب تمساح

رجل يعود للحياة بعد وفاته بـ90 دقيقة.. ماذا حدث؟

مصور فوتوجرافيا بريطاني يورط عريس في حفل زفافه بهذا الفعل

مذيعة بريطانية تتعرض لصدمة على الهواء عقب علمها خروج زوجها من السجن

مجاملة أدت إلى ورطة.. عروس أمريكية في مأزق بسبب صديقة والدتها

ترشيحاتنا

صفات النبي الشكلية والجسدية.. علي جمعة يكشف عنها

بورصة السيارات.. أوفر برايس لسيارة تيجو 8 يصل لـ130 ألف جنيه| تفاصيل وأسعار

القاتل الصامت.. خبير تغذية يكشف عن 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

سلة الأهلي : خسرنا لقب البطولة العربية بسبب الحكم وأسعار التذاكر .. فيديو

الخارجية الأمريكية توجه تحذيراً شديد اللهجة لـ إيران بعد حريق سجن إيفين..فيديو

طقس الإسكندرية.. أمطار رعدية تضرب المحافظة لمدة 3 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ