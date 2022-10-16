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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعام الثاني علي التوالي ..عبير صبري تتعاون مع ريهام حجاج في رمضان المقبل

عبير صبري وريهام
عبير صبري وريهام حجاج

تتعاون الفنانة عبير صبري مع الفنانة ريهام حجاج في الموسم الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي .

وكانت عبير صبري قد تعاونت العام الماضي مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن .

وأنضمت عبير صبري الي مسلسل ريهام حجاج الجديد ؛ ليصبح أولى أعمالها بعد وفاة شقيقها .


عبير صبري وزوجها في العمرة:


نشر الدكتور أيمن البياع، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صور تجمعه بزوجته الفنانة عبير صبري أُثناء أدائهما العمرة.


وظهرت عبير في الصورة وزوجها من داخل الحرم المكي، مرتدية عباءة وحجاب وعلق البياع، علي الصور قائلا:"الحمدلله والشكر لله علي كل عطاياه اتممنا العمره بحمد الله اللهم تقبلها لاصحابها التي اوهبناها لهم اخو زوجتي رحمه الله (احمدصبري) والد زوجتي رحمه الله (محمد صبري) امي الغاليه رحمها الله ابي الغالي رحمه الله "يارب ترحمهم برحمتك".


عبير صبري وريهام حجاج:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج،الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

 

شارك في بطولة المسلسل كلًا من: ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.


وسبق وأن شاركت الفنانة فى العديد من الأعمال الفنية منها: "ستات قادرة، فلاح فى الكونجرس، اللى اختشوا ماتوا،الوان الطيف، عصافير النيل، بهاريز.

عبير صبري ريهام حجاج الفنانة عبير صبري

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