غير موفق.. مدير صندوق مكافحة المخدرات ينتقد طريقة احتفال أحمد عبدالقادر

وجه الدكتور عمر عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان النقد لـ أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي بعد احتفاله بهدف في مرمى اتحاد المنستيري التونسي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو عثمان في تصريحات تلفيزيونية : احتفال غير موفق لـ أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي، ويجب التركيز علي عدم تكرار مثل هذه الاحتفالات لأنها تذكر المتعافين من الإدمان عن تلك الفترة.

وأكمل : أحد خطوات علاج الإدمان هو الابتعاد عن أي شئ يذكرهم بتلك الفترة من أعمال درامية وغيره، وبالتالي انصح بعدم تكرار الاحتفال في الملاعب المصرية.

الاهلي ضد الاتحاد المنستيري



ونجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.

وشهدت بداية المباراة، سجالا على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15 نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على منتصف الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى

ونجح لاعبو الاتحاد المنستيري من الاستحواذ على الكرة دون تشكيل خطورة على مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 35 .

وفي الدقيقة 44 تمكن حمدي فتحي من إحراز الهدف الثاني من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مرت من حارس الاتحاد المنستيري ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وتمكن حمدي فتحي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57 من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 83 ألغى حكم المباراة الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي عن طريق شادي حسين بعد تسلل على حسين الشحات.

وشهدت مباراة الذهاب تحقيق النادي الأهلي فوزا هاما على منافسه الاتحاد المنستيري بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل .