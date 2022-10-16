بالفوشيا.. فيفي عبدة تتألق على الشاطئ

حرصت الفنانة فيفي عبده علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت فيفي عبدة، بإطلالة ناعمة علي الشاطئ مرتدية فستانا قصيرا باللون الفوشيا، كما وضعت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها، وهو ما نال إعجاب متابعيها.



وعادت فيفي عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.