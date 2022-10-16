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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفئة الجديدة.. شاهد جمال وأناقة فيراري بوروسانجوي موديل 2023

فيراري بوروسانجوي
فيراري بوروسانجوي موديل 2023

أعلنت شركة فيراري عن سيارتها الجديدة  فيراري بوروسانجوي موديل 2023، وهي أول سيارة فيراري تمتلك 4 أبواب و4 مقاعد وهي عبارة عن سيارة رياضية ولكن ليست SUV، وتم إطلاق أسم بوروسانجوي علي سيارة فيراري وهو يعني " الحصان الأصيل".

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

وتستمد سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 ذات الفئة الجديدة بالكامل قوتها من محرك 12 أسطوانة سعة 6500 سي سي ، ويولد قوة 715 حصان، وعزم اقصي للدوران  716 نيوتن/ متر، وهو نفس المحرك المتوفر في سيارة فيراري 812 كومبيتزيوني ولكن تم تطويره، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 بقوة الدفع الرباعي .

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

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وتتسارع سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها  3.3 ثانية ، وتصل سرعتها من 0 إلى 200 كم/ساعة  في مدة زمنية قدرها 10.6 ثانية، لم تعلن شركة فيراري الإيطالية بشكل رسمي حتى الآن أي معلومات عن سرعتها القصوى بالتحديد، وتتوقف السيارة من سرعة 100 كم/ساعة وتصل إلي وضع السكون في 32 متر و 80 سم ، وتتوقف من سرعة 200 كم/ساعة وتصل لوضع السكون في 129 متر .

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

يبلغ وزن سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023،  2,173 كيلو جرام جاء توزيعهم كـ لاتي ، وزن 49% في الأمام، و 51% في الخلف، ويبلغ طولها 4.973 مم، وهي تشبه شقيقتيها فيراري روما و فيراري SF90 سترادالي .

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

وتفتح أبواب سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 الأربعة بجهات متعاكسة مثل سيارات رولز رويس ، ولا يوجد إطارات للنوافذ الجانبية ، وبها سقف بانورامي ، وتضم مقصورتها شاشة كبيرة أمام السائق، وشاشة أخرى أمام السائق المرافق.

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

تقدم سيارة  فيراري بوروسانجوي موديل 2023 بإطارات مقاس  22 بوصة أمامية، و23 بوصة خلفية، ويبلغ سعة خزان وقودها 100 لتر، ويتسع صندوقها الخلفي لـ 473 لتر من الحمولة .

 فيراري بوروسانجوي موديل 2023

جدير بالذكر أن سيارات فيراري بوروسانجوي موديل 2023 حصرية الإنتاج، ولكن لن يتم تصنيعها بأعداد كبيرة، وستصل نسبة تصنيعها إلي 20% من إنتاج شركة فيراري السنوي .

 

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