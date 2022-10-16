بقوة هائلة.. فيراري سبايدر SF90 تحصل على ترقيات نوفيتيك المميزة |صور

تقدم شركة فيراري عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، نخبة عالية الأداء من الإصدارات القوية ذات الطابع الرياضي، مثل السيارات: سترادال، وفيراري روما، والايقونة F8 Tributo، بالاضافة إلى السيارة الشهيرة سبايدر SF90.

فيراري سبايدر SF90 المعدلة

وحصلت السيارة فيراري سبايدر SF90 على عدة ترقيات من قبل شركة نوفيتيك، المتخصصة في مجال تعديل السيارات، شملت حزمة تعليق منخفضة مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، بالاضافة إلى تعديلات خاصة بالطاقة الهجينة، إلى جانب لمسات خارجية من الياف الكربون.

فيراري سبايدر SF90 المعدلة

اقتربت السيارة فيراري سبايدر SF90 من الارض بنسبة بلغت 30 مم للناحية الامامية، و 25 مم بالجزء الخلفي، بالاضافة إلى تقنية رفع المقدمة بنسبة بلغت 40 مم، بعد تعديلات نوفيتيك المميزة، بينما تمتعت السيارة بغطاء كربوني والعديد من الزخارف الجانبية، مع عتبات بارزة تعزز من المظهر الرياضي للسيارة.

فيراري سبايدر SF90 المعدلة

وتمتعت السيارة فيراري سبايدر SF90 بـ"سبويلر" خلفي انيق باطلالة اكبر، ومقصورة داخلية من جلد نابا الفاحر، بالاضافة إلى منظومة عادم مطورة 112 مم تحتوي على الكثير من اللمسات الكربونية، إلى جانبة اضافة نوفيتيك محفزات معدنية تتكون من 100 خلية.

فيراري سبايدر SF90 المعدلة

القدرات الفنية لمحرك السيارة فيراري سبايدر SF90 المعدل

وجاءت السيارة فيراري سبايدر SF90 بقدرات فنية عالية الاداء، حيث وصلت قوة المحرك إلى 1.094 حصانا، بزيادة بلغت 107 حصانا ومقارنة بـ 986 حصانا بالنسخة السابقة، مع زيادة بلغت 118 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية وصلت السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق والتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية.