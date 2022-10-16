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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب المسيرات في أوكرانيا|تقارير عن حصول بوتين على مساعدة خاصة جدًا من إيران

استهداف من خلال مسيرة
استهداف من خلال مسيرة - توضيحية

أفادت تقارير إخبارية، بحسب صحيفة “دايلي إكسبريس” البريطانية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقوم حاليًا بتصعيد هجماته على أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار، وذلك بمساعدة خاصة من "قوات النخبة الإيرانية".

مساعدة خاصة جدًا من قوات النخبة الإيرانية
قالت الصحيفة البريطانية، إن قوات النخبة الإيرانية، تقوم حاليًا على تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيل طائرات كاميكازي بدون طيار. 

في الآونة الأخيرة، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت ثلاث ضربات ناجحة غرب كييف باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، مما ألحق أضرارًا بأجزاء من البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

تم الكشف عن دخول قوات النخبة الإيرانية إلى أوكرانيا سراً لمساعدة بوتين في هجومه المرعب، كما تم تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيل طائرات كاميكازي بدون طيار - المعروفة باسم شاهد - 136.

يأتي ذلك، فيما ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أن ما يصل إلى 50 متخصصًا  من قوات النخبة تحت لواء الحرس الثوري (IRGC) انضموا إلى القوات الروسية على الجبهة الجنوبية والشرقية، بمئات الطائرات بدون طيار.

مسيرات انتحارية
تم تطوير شاهد - 136 التي تدمر نفسها بنفسها في إيران - والمعروفة أيضًا باسم هيران 2 - على أنها طائرات مسيرة انتحارية، يمكن أن تطير فوق الأهداف قبل مهاجمتها وقد قامت مؤخرًا بضرب المدن الأوكرانية.

تأتي الطائرات بدون طيار، لتضيف زخمًا إلى الحرب المستعرة، ويشعل الجبهة التي تسعى فيها روسيا للانتصار.

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وذكرت “ديلي ميرور”، أن المسيرات يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية، ومزودة برأس حربي متفجر، ويمكنها الطيران إلى مدى يصل إلى 2500 كيلومتر بسرعة 185 كيلومترًا في الساعة.

وزعم مصدر عسكري أوكراني أن "فريقًا واحدًا على الأقل من فرق التدريب الإيرانية قد أصيب مؤخرًا ويتم تعقبهم بشكل نشط".

وقال المصدر: "نشعر بالقلق من أن المتخصصين في الحرس الثوري الإيراني يساعدون روسيا في هجماتهم المروعة على المدنيين وهم بالطبع مستهدفون".

وبينما نفت إيران أي تورط  لها في الصراع، زعم المصدر أن كبار قادة بوتين يتعاونون مع قوات الحرس الثوري الإيراني، زاعمًا أنهم يتخذون  من دزانكوي في شبه جزيرة القرم وخيرسون في جنوب أوكرانيا مقرًا لهم.

مسيرات الحلفاء ضد مسيرات إيران
على الجبهة المقابلة، تعهد حلفاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتزويد جيشه بأنظمة دفاع جوي متطورة لمواجهة استخدام روسيا لطائرات كاميكازي وصواريخ إيرانية.

وأعلنت المملكة المتحدة هذا الأسبوع أنها ستوفر صواريخ AMRAAM أرض - جو ومئات الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى 18 مدفع هاوتزر.

وستزود واشنطن أوكرانيا بصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية NASAMS، والتي من المقرر أن تصل في غضون أسابيع.

وهاجمت كييف طهران في وقت سابق لما وصفته بـ "التعاون مع الشر"، وعملت على ذلك دبلومسيًا بإعلام  سفير إيران لدى أوكرانيا.

في سبتمبر، قال زيلينسكي: "استخدم الجيش الروسي طائرات إيرانية بدون طيار في ضرباته، سيعرف العالم كل شيء ومن يتعاون مع الشر، وستكون لذلك عواقب مماثلة".

 

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