خناقة أمام الكاشير .. سيدات أمريكيات يتعاركن بأسلحة بيضاء

خناقة عند الكاشيربأسلحة بيضاء

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية ، مقطع فيديو لسيدات يتشاجرن في أحد المحلات التجارية لبيع الأغذية ، أثناء خروجهم من المتجر ولكن نشب خلاف بين السيدات أثناء الخروج ، وتطور الأمر في النهاية لمشاجرة حادة .

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل واسع ظهرت خلاله سيدات يتشاجرن في أحد المحلات التجارية أمام منطقة دفع المال " الكاشير، و لم يتمكن الرواد من تحديد سبب العراك .



و بحسب ما نشرته الصحيفة، سرعان ما تداول الرواد الفيديو ووصول إلى الشرطة الأمريكية في ولاية ميسوري، تمكنت الشرطة من تحديد مكان الواقعة بعدما قام مصور الفيديو بنشره عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي .



و وفقا لما أعلنته الصحيفة، فإن الشرطة تحركت على الفور لتفض الإشتباكات الحادة التي نشبت بين المواطنين في المتجر،و لكن حينما وصلت الشرطة كانت الإشتباكات قد انفضت إلى حد ما و لكن كان مازال بعض النساء يتشاجرن بأسلحة بيضاء أمام الكاشير .



جدير بالذكر ان ضباط الشرطة فور وصولهم تمكنوا من فض الإشتباكات بين المواطنين ، و طالبوا بتفريغ كاميرات المراقبة ليتمكنوا من تحديد سبب الواقعة و التمكن من الوصول إلى إلى الجناة الفعليين الذين تسببوا في تلك الكارثة .