عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلمون وطلاب مصريون يحصدون الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية بمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة

رضا حجازي
رضا حجازي

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة".

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ للاهتمام بالبيئة وحمايتها، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وإشراف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والذى أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دولة تونس الشقيقة.

وحصد المعلمون والطلاب المصريون المشاركون من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية على مستوى الوطن العربي، بحضور وزراء التعليم لدولة تونس وفلسطين، والدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمنظمة الألكسو بالجمهورية التونسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تكريم الفائزين وهم: الأستاذة دعاء محمد على، والطالب زياد رضا جودة من مدرسة الحرية الثانوية بنات إدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، والأستاذة لميس حودة أمين حسن، والطالبة أروى وسام من مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، والأستاذة هبة محمود نور محمد والطالبة فريدة وجدى من مدرسة كلية النصر للبنات بإدارة وسط التعليمية محافظة الإسكندرية، وتم تكريم الفائزين محليًا بحضور الدكتورة راندة شاهين وممثلي وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن وزارة التربية والتعليم تهتم بالأنشطة الطلابية التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب، ما ينعكس على قدرة تنافس الفريق المصرى على مستوى الوطن العربي في منافسات قوية ورفيعة المستوى من مختلف الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

مشادة كلامية وخلاف بين الصين والناتو بسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

مليش في الحرام.. مصطفى كامل: يحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ