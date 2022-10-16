تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج عدة رسائل نارية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين اليوم الأحد، والذي من المفترض أن يستمر أسبوعًا ويمهد من خلاله لفترة رئاسية ثالثة.

واستعرض رئيس الصين أجندة الحزب الشيوعي الصيني في إطار خطته الخمسية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الصين عدة توترات على الصعيد العالمي مثل الوضع في تايوان والمنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

القوة العسكرية

كان أبرز ما احتواه خطاب جين بينج هو حديثه عن القوة العسكرية للجيش الصيني، حيث قال: "سنكثف التدريبات العسكرية في ظل ظروف قتالية في جميع المجالات لنرى أن قواتنا المسلحة قادرة على القتال".

وأضاف: "سنبتكر توجيهات استراتيجية عسكرية جديدة ونطور استراتيجيات وتكتيكات للحرب، وننشئ نظام ردع استراتيجي قوي، ونزيد نسبة قوات المجال العسكري الجديدة ونضيف قدرات قتالية جديدة، ونكثف التدريب العسكري".

عقلية الحرب الباردة

وعلى صعيد سياسية الصين الخارجية قال جين بيج أن الصين "حافظت على تصميم استراتيجي ثابت في مواجهة التغييرات الجذرية في المشهد الدولي، وأظهرت روحًا قتالية، فقد حافظت الصين على كرامتها ومصالحها الأساسية وأبقيت نفسها في وضع جيد لمواصلة التنمية وضمان الأمن".

وأكد الرئيس الصيني رفض بكين "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، مضيفًا "الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة، وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، كما تعارض ازدواجية المعايير"، مشدداً على أن بكين "لن تسعى إطلاقاً إلى الهيمنة، ولن تنخرط في أنشطة توسعية".



تايوان

وفيما يتعلق بالأزمة بين الصين وتايوان أوضح الرئيس الصيني قائلاً "سنواصل الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأقصى جهد مخلص، لكننا لن نعد أبدًا بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. تتحرك عجلات التاريخ نحو إعادة توحيد الصين وتجديد شباب الأمة الصينية. يجب تحقيق إعادة التوحيد الكامل لبلدنا ويمكن تحقيق ذلك بلا شك".

الاقتصاد

أما الملف الاقتصادي فقد أشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده سوف تعمل على تحسين نظام توزيع الدخل وسنضمن المزيد من الأجور مقابل المزيد من العمل ونشجع الناس على تحقيق الرخاء من خلال العمل الجاد، مضيفًا: "سنعمل على تعزيز تكافؤ الفرص، وزيادة دخل ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط. سنحافظ على تنظيم توزيع الدخل ووسائل تجميع الثروة بشكل جيد".

التكنولوجيا

وفيما يتعلق بقدرات الصين التكنولوجيا قال جين بينج إنه "من أجل تعزيز القدرة على الابتكار، ستتحرك الصين بشكل أسرع لإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية والصورة الكبيرة والطويلة الأجل. وستُبذل الجهود لتحسين النظام الجديد لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني لتحقيق اختراقات تكنولوجية رئيسية، وتعزيز قوة الصين في العلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية".

وأضاف الرئيس الصيني أن "التنمية عالية الجودة هي الأولوية القصوى لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع الجوانب. التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الحاكم. من المستحيل بناء دولة اشتراكية حديثة قوية من جميع الجوانب بدون أساس متين من الإمكانات والتكنولوجيا".