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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: 13 مليار دولار حصيلة متوقعة من قرار “ودائع السيارات”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن مصر تراهن على أبنائها بالخارج مجددا، بعد على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارات مقابل إيداع مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وتوقع الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تبلغ حصيلة هذا القرار 13 مليار دولار، بناءً على تعداد أبناء مصر بالخارج  والمتوسط التقريبي لقيمة وديعة السيارة المستوردة التي ستحصلها وزارة المالية.
وأشاد "إبراهيم"، بدور المصريين بالخارج في دعم اقتصاد المحروسة من خلال تحويلاتهم الدولارية التي فاقت صادرات بعض أهم السلع الاستراتيجية المصرية.. قائلًا: أعظم صادرات مصر "أبنائها".
 

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وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022، في حين بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال نحو 8 مليارات دولار لنفس السنة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإيرادات السياحية لنفس المدة بلغت 10.7 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات البترولية 12.8 مليار دولار.
 

32 مليار دولار صادرات سلعية

وأوضح إبراهيم أن "بند" الصادرات الوحيد الذي تفوقت قيمته الدولارية بشكل طفيف قيمة تحويلات أبناء مصر، هو بند الصادرات السلعية والذي بلغت قيمته 32.3 مليار دولار.
وتابع إبراهيم: "يجب أن نوفي كل ذي حق حقه ونعترف أن أعظم ما صدرت ام الدنيا للعالم هم أبنائها، فضلًا عن كونهم أهم مورد دولاري للدولة".

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