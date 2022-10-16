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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توفيت الحالة .. طبيب يلجأ لـ عطار لعلاج حالة مصابة بالسرطان

طبيب يعمل عطارا ويترك المنهج العلمي والنتيجة وفاة مريضة.. فيديو

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

شنت الإعلامية إنجي أنور ، مقدمة برنامج مصر جديدة، هجوماً لاذعاً على قيام طبيب بترك المنهج العلمي للطب، واللجوء لمهنة العطار"، لمعالجة حالة مرضية، مضيفة أن النتيجة أدت إلى وفاة المريضة.

 

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وتساءلت إنجي أنور، عبر برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، اليوم الأحد، "هل هزمت الخرافات العلم «في عقر داره» ؟، ولماذا قرر الطبيب عدم الاعتماد على المنهج العلمي للطب، ويشتغل عطار، ومعالجة الحالة بحبة البركة ، موضحة أن النتيجة أدت إلى إصابة المريضة بمرض السرطان، والذي وصل إلى الكبد والمخ".


وأعربت مقدمة برنامج مصر جديدة ، عن ذهولها الشديد ، بسبب وفاة الحالة بمرض السرطان نتيجة خطأ طبي فاضح، مضيفة أن الطبيب أقنع المريضة بعدم اللجوء للكيماوي، ومعالجتها بوصفة عطار".

 

 الدكتور قرر رمي كل مناهج الطب

 

وتابعت إنجي أنور أن الدكتور قرر رمي كل مناهج الطب، ومعالجة الحالة بمسكن وحبة البركة، وأن هذا الطبيب متهم بقتل ٢ من المشاهير.

 

انجي انور طبيب حالة مرضية العطار وفاة الحالة

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