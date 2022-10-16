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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب الزراعيين: حصة المواطن من المياه باتت أقل من 400 مترمكعب سنويا

سيد خليفة
سيد خليفة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الرئيس السيسي اتخذ إجراءات منذ 2015 لإنشاء محطات معالجة مياه للأراضي الزراعية.

وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "يتم رفع كفاءة استخدام المياه بهدف توفير المياه لـ 60 مليون مواطن مصر".

وأضاف نقيب الزراعيين: "غير مقبول تجاهل قوانين المياه العابرة للحدود وإضرار الشعوب، لافتا إلى أن 95% من مساحة مصر صحراء ومصدر المياه الوحيد هو نهر النيل".

وأردف: "أقل من 400 متر مكعب لكل مواطن من المياه بعد أن كان لكل مواطن 1000 ألف متر سنويا، منوها: "لا نقبل أن تتأثر الزراعة بسبب ندرة المياه في مصر".

واستطرد: "مصر تبحث عن التعاون وتتقاسم الموارد المائية بما يخدم الشعوب، معقبا: "مصر تقوم بتدوير مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة للاستخدام".

الزراعة الرئيس السيسي مياه الصرف الصرف الزراعى أحمد موسى

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