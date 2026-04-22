حماة الوطن بالجيزة ترسم البسمة في يوم اليتيم باحتفالية إدخال السرور

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزه احتفالية كبرى احتفالا بيوم اليتيم وذلك تحت عنوان " إدخال السرور " بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون، وذلك بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة الوطن وعدد من قيادات محافظة الجيزه ووزارة الشباب والرياضه.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة، شملت ألعابًا رياضية وعروضًا فنية وغنائية، بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال وتعزيز روح المشاركة والاندماج المجتمعي لديهم، فيما اختُتمت الفعاليات بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى تكريم عدد من المواهب والمساهمين في إنجاح الحدث.

وقال النائب الدكتور نافع عبد الهادي امين عام الحزب بالجيزه ان تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والإنساني للحزب، والحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالأطفال الأيتام مسؤولية أخلاقية وسياسية في إطار ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً بأن الأيتام جزء لا يتجزأ من الوطن، ولهم الحق في حياة آمنة، ودعوته المجتمع للمشاركة في احتضانهم.



وأوضح أن الرئيس السيسي يدعو المصريين دائما لمشاركة الأيتام احتفالاتهم، واصفا يوم اليتيم بيوم الرحمة والألفة والطمأنينة.



وأشار إلى ان الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أن لكل يتيم الحق في أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، وأن دور الدوله أن نوفر للايتام كل سبل الراحة والأمان والتعويض، من ها إلى قول الرئيس السيسي "فليكن كل منا عائلة لكل يتيم"



وأكد عبد الهادي أن الاهتمام بالأطفال الأيتام مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية المجتمع.



وأوضح امين حماة الوطن بالجيزه إن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي هو بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما أن الشريعة الإسلامية تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها.



وأضاف أن الإسلام خص من يمسح على رأس يتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير من الله عز وجل فما بالنا بمن يرعى شئونه ولا ينقطع عنه ويُدخل الفرحة والسرور على قلبه .. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشكو قسوة قلبه: " امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين".



ومن جانبه قال المستشار عربي زياده امين التنظيم لحزب حنا الوطن بالجيزه ان أمانة الجيزه تحرص على تنفيذ أنشطة مجتمعية هادفة تسهم في إدخال البهجة على الأطفال، خاصة الأيتام، وتعزز قيم التكافل والتراحم، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي في إطار التعاون المشترك بين الامانه وجمعية " شباب قادرون ".



وأشاد زياده بالتعاون المثمر بين أمانة حماة الوطن بالجيزه ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الفعاليات تعكس روح العمل الجماعي وتسهم في تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في الأنشطة المختلفة، بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع.



فيما أشارت الدكتوره نيفين العوضي امين أمانة التضامن الاجتماعي بالجيزه إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد إحياء لقيمة التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن أسر الأيتام ودمجهم في المجتمع، كما تؤكد هذه المناسبة على التعاليم الدينية والشرعية التي تحض على كفالة اليتيم ورعايته، وتذكر بأن الأطفال الأيتام يستحقون الحب والأمان وتكافؤ الفرص في الحياةهذه الفعالية تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل المجتمعي الذي يرسخ قيم التكافل والرحمة



ونوهت إلى أن مشاركة أمانة حماة الوطن بالجيزه في تنظيم مثل هذه الفعاليات تعكس وعي الحزب بدوره الإنساني والوطني، مؤكدة ان الامانه ستواصل دعم الأنشطة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز دور الاحزاب كركائز أساسية في خدمة المجتمع.



وأكدت أن الهدف من هذه الاحتفالية هو تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في رعاية الأيتام، وتوفير بيئة نفسية واجتماعية داعمة لهم، إلى جانب إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.