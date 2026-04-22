قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام الدين حسين: الغموض يسيطر على مفاوضات تخصيب اليورانيوم ومصير البرنامج النووي الإيراني
أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف .. فيديو
منتخب مصر يقترب من مواجهة ودية قوية أمام روسيا في مايو المقبل
أحمد موسى: الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن بالجيزة ترسم البسمة في يوم اليتيم باحتفالية إدخال السرور

أمانة حزب حماة الوطن بالجيزه
أمانة حزب حماة الوطن بالجيزه
محمد الشعراوي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزه احتفالية كبرى احتفالا بيوم اليتيم وذلك تحت عنوان " إدخال السرور " بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون، وذلك بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة الوطن وعدد من قيادات محافظة الجيزه ووزارة الشباب والرياضه. 


تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة، شملت ألعابًا رياضية وعروضًا فنية وغنائية، بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال وتعزيز روح المشاركة والاندماج المجتمعي لديهم، فيما اختُتمت الفعاليات بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى تكريم عدد من المواهب والمساهمين في إنجاح الحدث. 

وقال النائب الدكتور نافع عبد الهادي امين عام الحزب بالجيزه ان تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والإنساني للحزب، والحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالأطفال الأيتام مسؤولية أخلاقية وسياسية في إطار ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً بأن الأيتام جزء لا يتجزأ من الوطن، ولهم الحق في حياة آمنة، ودعوته المجتمع للمشاركة في احتضانهم.


وأوضح أن الرئيس السيسي يدعو المصريين دائما لمشاركة الأيتام احتفالاتهم، واصفا يوم اليتيم بيوم الرحمة والألفة والطمأنينة.


وأشار إلى ان الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أن لكل يتيم الحق في أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، وأن دور الدوله أن نوفر للايتام كل سبل الراحة والأمان والتعويض، من ها إلى قول الرئيس السيسي "فليكن كل منا عائلة لكل يتيم" 


وأكد عبد الهادي أن الاهتمام بالأطفال الأيتام مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية المجتمع.


وأوضح امين حماة الوطن بالجيزه إن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي هو بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما أن الشريعة الإسلامية تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها.


وأضاف أن الإسلام خص من يمسح على رأس يتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير من الله عز وجل فما بالنا بمن يرعى شئونه ولا ينقطع عنه ويُدخل الفرحة والسرور على قلبه .. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشكو قسوة قلبه: " امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين". 


ومن جانبه قال المستشار عربي زياده امين التنظيم لحزب حنا الوطن بالجيزه ان أمانة الجيزه تحرص على تنفيذ أنشطة مجتمعية هادفة تسهم في إدخال البهجة على الأطفال، خاصة الأيتام، وتعزز قيم التكافل والتراحم، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي في إطار التعاون المشترك بين الامانه وجمعية " شباب قادرون ".


وأشاد زياده بالتعاون المثمر بين أمانة حماة الوطن بالجيزه ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الفعاليات تعكس روح العمل الجماعي وتسهم في تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في الأنشطة المختلفة، بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع.


فيما أشارت الدكتوره نيفين العوضي امين أمانة التضامن الاجتماعي بالجيزه إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد إحياء لقيمة التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن أسر الأيتام ودمجهم في المجتمع، كما تؤكد هذه المناسبة على التعاليم الدينية والشرعية التي تحض على كفالة اليتيم ورعايته، وتذكر بأن الأطفال الأيتام يستحقون الحب والأمان وتكافؤ الفرص في الحياةهذه الفعالية تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل المجتمعي الذي يرسخ قيم التكافل والرحمة


ونوهت إلى أن مشاركة أمانة حماة الوطن بالجيزه في تنظيم مثل هذه الفعاليات تعكس وعي الحزب بدوره الإنساني والوطني، مؤكدة ان الامانه ستواصل دعم الأنشطة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز دور الاحزاب كركائز أساسية في خدمة المجتمع. 


وأكدت أن الهدف من هذه الاحتفالية هو تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في رعاية الأيتام، وتوفير بيئة نفسية واجتماعية داعمة لهم، إلى جانب إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.

حزب حماة الوطن حماة الوطن بالجيزه شباب قادرون مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

هاني شاكر

طارق الشناوي يوضح حقيقة تدهور حالة هاني شاكر الصحية وينقل رسالة زوجته من باريس

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد يخسر 3-2 من إلتشي في الدوري الإسباني

لاعبو كفر الشيخ

لن ننساك أبدًا.. لفتة إنسانية مؤثرة للاعبي كفر الشيخ قبل لقاء بايونيرز

كاف

كاف يحيل ملف أحداث مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة إلى لجنة الانضباط

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد