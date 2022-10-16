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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فقرات خاصة لدفاع الزمالك بالتدريبات اليوم

فقرات خاصه لمدافعين نادي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، فقرة فنية خاصة لمجموعة اللاعبين المدافعين بالفريق، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

وقاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني هذه الفقرة ومعه أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتم خلالها التركيز على أمور تكتيكية خاصة بتحركات وأدوار اللاعبين المدافعين داخل الملعب.

وقام فيريرا بإيقاف الفقرة في أكثر من مناسبة وتوجيه تعليمات متواصلة للاعبين.

الزمالك يُعلن تجديد عقد محمد أشرف "روقا"
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية. 
وحسم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية.
وكان عقد "روقا" انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميا.
انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري .

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.
وشارك "الونش" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية والتقسيمة، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة . 
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم  الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

وشارك في هذه الفقرة التي استمرت لمدة تقترب من 20 دقيقة جميع اللاعبين، و خاضوا تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو من خلال الكرة. 
وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين خلال الحصة التأهيلية، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

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