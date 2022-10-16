الاتحاد العام للمصريين بالخارج يطالب بتقليل مدة الوديعة الدولارية للسيارات لـ3 سنوات

طالب محمد أبو العيش "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج الدولة بضرورة تقليل زمن وديعة السيارات، مضيفاً: أتمنى تقليل مدة الوديعة الدولارية للسيارات المعفاة من الجمارك لـ 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

وتابع محمد أبو العيش، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن هناك تخفيض في صناعة السيارات على مستوى العالم بسبب أزمة الشرائح الإلكترونية.

وأكد محمد أبو العيش "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج": مفيش مصري في الخارج إلا وعينه على البلد، وبيحلم باليوم اللي هيرجع فيه إلى أرض وطنه الحبيب".

كما تابع أحمد عبد الواحد ،رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن إعادة الوديعة الدولارية لمن يجلب سيارة معفاة من الجمارك بعد 5 سنوات بنفس سعر الصرف في وقتها.