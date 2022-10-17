أخبار التوك شو| شقيق شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة جديدة.. اعتبار مخالفات البناء جريمة شرف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بشرى لمنتجي الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة لحل أزمة الأعلاف

زف الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشرى سارة لمنتجي الدواجن، بشأن استجابة الحكومة لحل أزمة الأعلاف القائمة خلال الفترة الأخيرة.

أحمد موسى: الحكم الإنجليزي ظلم محمد صلاح وتغاضي عن طرد برناردو سيلفا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي ظلم محمد صلاح وتجاهل طرد برناردو سيلفا.



نقيب الزراعيين: حصة المواطن من المياه باتت أقل من 400 مترمكعب سنويا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الرئيس السيسي اتخذ إجراءات منذ 2015 لإنشاء محطات معالجة مياه للأراضي الزراعية.

عبد العزيز: المفرج عنهم بقرارات عفو رئاسي مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني

قال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك دفعة جديدة جديدة للمفرج عنهم بقرار رئاسي، مضيفا أننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع من جديد.

هل تم زيادة سعر الغسيل الكلوي؟.. المتحدث باسم وزارة الصحة يكشف التفاصيل

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة ارتفاع سعر جلسة الغسيل الكلوي للمرضى، والتي تقدمها الدولة، ممثلة في وزارة الصحة، بشكل مجاني للمرضى.

أحمد موسى: البناء علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والغرامة 10ملايين جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على كل شخص الانتباه وعدم البناء على الأراضي الزراعية لأن هذا الأمر انتهى وأصبحت هناك إجراءات جنائية رادعة ضد المخالفين.

أحمد موسى مهنئًا القاهرة الإخبارية بانطلاقها قريبًا: سعداء بها

هنأ الإعلامي أحمد موسى، قناة القاهرة الإخبارية التي سينطلق بثها لأول مرة، خلال أيام قليلة؛ مؤكدًا أنها قناة مصرية عربية إفريقية دولية، ستعمل على تغطية الأنباء حول العالم.

مشكلة مركبة.. أبو العينين: تغليظ العقوبة ليس كافيا لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمام البرلمان، اليوم الأحد، بشأن أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد».

شقيق شيرين عبدالوهاب: أختي وحسام حبيب يتعاطون المخدرات في شقة بالتجمع

قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إن شقيقته وحسام حبيب يتعطيان المخدرات داخل شقة بالتجمع، مشيرا إلى أنه قام بالذهاب الي تلك الشقة حتي يأخذها الي المستشفي لكي تتعالج من ذلك.

قهوجي وصبي نقاش بيومية نصف جنيه.. الجانب الآخر في حياة علاء مرسي

قال الفنان علاء مرسي، إنه عمل في قهوة بلدي، في مرحلة معينة في حياته.

شقيق شيرين عبدالوهاب: المستشفى قدم للنيابة مستندات تثبت تعاطيها المخدرات

قال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب أن حسام حبيب وسارة الطباخ يقفون أمام المستشفى الذي تتعالج بها شيرين وأتوا بالصحافة لكي يقوم بالتشهير بها.