ممثل منظمة الفاو : 800 مليون شخص مهددون بنقص الغذاء

قال عبد الحليم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو؛ إن منظمة الفاو بادرت بدعم المؤتمر التي تنظمه مصر للسنة الخامسة على التوالي وذلك لإيماننا بأن المياه هي سر المحافظة على الموارد المائية هو شيء رئيسي.

وأضاف عبد الحليم الواعر، خلال لقائه في برنامج مساء دي ام سي، على قناة دي ام سي؛ أن أسبوع القاهره للمياه شهره إقليمية في رسم سياسات متعلقة بالمياه وذلك تزامنا هدوم قمه المناخ بعد أيام قليلة يعتبر له خصوصية في ذلك الوقت لوضع أجندة المياه على قمة المناخ .

أوضح الواعر، أن مؤتمر المناخ يخلق التكيف بما يخدم المناخ الزراعة والأمن الغذائي مع تقليل الإنبعاثات مضيفا ان الإهتمام الدولي بمؤتمر المياه يؤكد بوجود زخم لقضايا المياه.

الأمن الغذائي هو توافر الغذاء

وتابع عبد الحليم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو؛ أن الأمن الغذائي هو توافر الغذاء لكل الناس بشكل ثابت ومتاح وبسعر مناسب حتى لا يتأثر الأمن الغذائي في حالة إرتفاع الأسعار ولذلك يتم تصنيف كل من ليس لديه قدره على شراء غذاء نظيف وصحي فهو مهدد ويمر بهذا الحال أكثر من 800‪مليون حول العالم بنقص الأمن الغذائي.

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