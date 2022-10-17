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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو للاستعداد للصدمات المستقبلية بعد جائحة كورونا

صدى البلد

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى إعطاء الأولوية للرعاية الصحية.

 


وأكد جوتيريش - ضمن كلمة بالفيديو أمام قمة الصحة العالمية في برلين - أهمية "الالتزام السياسي المستدام" حتى تتمكن الدول من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات المستقبلية في أعقاب جائحة كوفيدـ19.

 


وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تحتاج البلدان الأكثر ثراء والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم البلدان النامية للقيام بهذه الاستثمارات الحاسمة.

 


ونوَّه جوتيريش بأن جائحة كورونا والآن أزمة الغذاء والطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كل ذلك يهدد أهداف التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر.

 


وشدد جوتيريش على أن النظام المالي العالمي غير المتوازن يخذل العالم النامي، منوها بضرورة تغيير ذلك، فجميع المواطنون يحتاجون لخدمات صحية شاملة، كون الصحة الجيدة هي أساس المجتمعات المستقرة.

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