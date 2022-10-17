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منوعات

جذب الفائزين بنوبل ومكان تصوير الأفلام.. مصير تلسكوب شهير تدمر منذ عامين

التلسكوب قبل تدميره
التلسكوب قبل تدميره

بعد انهيار التلسكوب الراديوي الشهير في مرصد أريسيبو في بورتوريكو قبل عامين ومنذ ذلك الوقت كان العديد من العلماء يأملون في أن تبني مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) ، التي تديره ، تلسكوبًا جديدًا، لكن بدلاً من ذلك أعلنت المؤسسة أنها ستنشئ مركزًا تعليميًا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الموقع.

الأبراج الثلاثة

في 01 ديسمبر 2020 انقطع الكابل الرئيسي ، مما أدى إلى سقوط قبة تزن 453.59237 كيلوجرام على الهوائي اسفلها، وتحطم أحد الأبراج الثلاثة التي يبلغ ارتفاعها ناطحة سحاب والتي كانت تدعم القبة في منتصف الطريق تقريبًا.

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ووفقا للخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة، أعلنت الوكالة عن خططها في دعوة لتقديم مقترحات قبل أيام،  تطلب أفكارًا لإنشاء مركز تعليمي وإدارته في اريسسبو ، بتكلفة تتراوح بين مليون دولار أمريكي و 3 ملايين دولار سنويًا على مدار خمس سنوات بدءًا من عام 2023.

وقد تشمل هذه الأموال أو لا تشمل المبالغ اللازمة لتشغيل مرافق البحث في اريسسبو التي لا تزال قيد الاستخدام ، مثل هوائي راديوي بطول 12 مترًا ونظام ليدار يستخدم الليزر لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

بعد أكثر من نصف قرن من دعم العمل العلمي، وتوفير خلفية ذات مناظر خلابة لفيلم الخيال العلمي  وأفلام هوليوود الأخرى  - تم الإعلان عن إيقاف تشغيل تلسكوب اريسيبو الراديوي الشهير في بورتوريكو بعد تعرضه لأضرار جسيمة تمثلت في الكابلات المكسورة التي لا يمكن إصلاحها بسهولة.

تلسكوب مع إيقاف التشغيل

كانت قد أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية التي تمتلك المرصد ، في 19 نوفمبر 2020 أنها ستبدأ عملية التخطيط لـ "إيقاف تشغيل " التلسكوب الراديوي البالغ قطره 305 مترًا بعد ان عانى من مشاكل كارثية في الكابلات التي تدعم منصة الاستقبال المركزية التي يبلغ وزنها 900 طن على مدى الأشهر العديدة الماضية.

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على حياة الناس وسلامتهم ومنع فقدان مرصد أريسيبو بأكمله ، بما في ذلك مركز تعليم الزوار ، في حالة حدوث انهيار غير متوقع وغير خاضع للسيطرة ، وطبعا هذا القرار ليس قرارًا سهلاً لكن سلامة الناس تعتبر أولوية.

يجب التوضيح إنه على الرغم من إيقاف تشغيل التلسكوب ، الا أن مرصد أريسيبو لن يغلق، بدلاً من ذلك ، فإن الخطة هي الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من البنية التحتية المحيطة على أمل أن تظل قادرة على تحقيق أغراض بحثية وتعليمية مختلفة.

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ويعد قرار إيقاف تشغيل مرصد اريسيبو جاء بعد تقييمات متعددة من قبل شركات هندسية مستقلة وجدت أن هيكل التلسكوب معرض لخطر حدوث دمار كارثي وأن كابلاته ربما لم تعد قادرة على حمل الأحمال التي صُممت لدعمه وأن أي محاولات للإصلاح يمكن أن تعرض العمال لخطر محتمل يهدد حياتهم، وحتى إذا أثبتت الإصلاحات نجاحها، فقد وجد المهندسون أن الهيكل من المحتمل أن يمثل مشكلة  استقرار طويلة الأجل.

دراسات علمية

بالنسبة للعديد من الدراسات المتعلقة بعلم الفلك وعلوم الكواكب ، ببساطة لا توجد منشأة أخرى متاحة لملء الفراغ البحثي الذي سيتركه إيقاف تشغيل مرصد اريسيبو الراديوي وراءه.

وفي الوقت نفسه، لم تكن السنوات القليلة الماضية جيدة لمرصد أريسيبو، ففي سبتمبر 2017 ، تعرض لضربات من إعصار ماريا، وفقد المرصد أحد طوابقه ، كما أدى سقوط خط التغذية إلى إتلاف العشرات من ألواح الألومنيوم التي يزيد عددها عن 38 000 لوح، لكن تلك الضربات المدمرة تتضاءل على عكس الخراب الذي أحدثه انقطاع الكابل في 10 أغسطس ، تلاه تلف الكابل الرئيسي في 6 نوفمبر.

وكل من الكابلات المتبقية في الهيكل تدعم الآن وزنًا أكبر من ذي قبل ، مما يزيد من احتمال حدوث عطل آخر في الكابل ، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى انهيار الهيكل بأكمله.، وتم ملاحظة أيضًا علامات إضافية للتآكل الكبير على اثنين من الكابلات المتبقية ، مما يشكل مخاطر شديدة على سلامة العمال.

تاريخ مرصد اريسيبو

يذكر أن تم بناء مرصد اريسيبو في عام 1963 ، وكان أكبر تلسكوب راديوي في العالم يعمل بطبق واحد حتى تم إغلاقه في وقت سابق من هذا العام. 

استخدمه العلماء بانتظام لإنجاز أعمال تاريخية، مثل إنشاء خرائط رادارية مفصلة للكويكبات والمذنبات والكواكب ، ودراسة فيزياء النجوم النابضة ، وحتى إرسال رسائل مفصلة إلى الفضاء بين المجرات كجزء من البحث عن حياة ذكية خارج الأرض (مشروع سيتي)،  وكل عام ، استفاد ما يقرب من 200 عالم من مرصد أريسيبو لمتابعة ابحاثهم.

الآن ومع  غياب مرصد اريسيبو سيقوم (مشروع  سيتي) للبحث عن حياة ذكية في الفضاء باستمرار أعماله بالتعاون التلسكوب الراديوي الكروي الصيني البالغ قطره 500 متر (فاست)، على الرغم من أن قطره  أكبر  من اريسيبو لكنه لا يستطيع القيام بالأشياء التي يقوم بها أريسيبو لأن فاست لا يحتوي على جهاز إرسال.

الخيال العلمي الأبراج مرصد كواكب علم الفلك النجوم الفضاء العلماء

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