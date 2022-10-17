عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص 22 نوفمبر

صدى البلد

يشهد عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والعرب انطلاق فعاليات الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص– النسخة الخامسة لـ "قمة فينجر برينت"- والذي يقام في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة من 22 - 23 نوفمبر 2022 بمشاركة جميع أطياف المجتمع المحليين والعالميين من المستثمرين والخبراء والمتخصصين، بهدف صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاستثمار في مصر.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير هاني محمود مستشار مجلس الوزراء المصري، وزير التنمية الإدارية الأسبق، رئيس قمة فينجر برينت لعام 2022، عن أمله في أن تحقق القمة في نسختها الخامسة الهدف الرئيسي لها، والمتمثل في التوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاستثمار في مصر، على المدى الزمني القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.

فيما قالت الدكتورة هند عبد المجيد الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن هدفنا الأول أن نستمع إلى آراء ووجهات نظر الحضور من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمشاركين في جلسات المؤتمر، بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها، بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسؤول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للمتحدثين لمناقشة موضوعات الجلسات المتخصصة.

كما أعربت "عبدالمجيد" عن أملها في انتهاء النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت، إلى خارطة طريق تسهم في التحرك والمٌضي قدمًا في مسارات التنمية الشاملة والتي تحققت في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، وأن نستمر في تحقيق التنمية بمعدل أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

فيما قالت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني للملتقى واستشاري أسواق المال ، أن ترويج الفرص الاستثمارية يبدأ باختيار الآلية الأنسب للإستثمار، مشيرة إلى أن كل فرصة تستحق الدراسة والعرض على حدة، فليس كل فرصة استثمارية تحتاج لتمويل قد تكون الفرصة تحتاج إلى فتح أسواق خارجيًا.

وأضافت "المدني" أن اختيار القطاعات الاستثمارية مبني على دراسة سوق كاملة مالية واستثمارية نتج عنها إعداد خريطة استثمارية للملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، ولدينا العديد من المقترحات باستخدام آليات سوق المال في تمويل بعض مشروعات الدولة الاستثمارية، والتي سنقوم بعمل ترويج لها خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من المستثمرين.

الاستثمار هالة السعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي وزيرة التضامن الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير مهم من التنمية المحلية للمتقدمين لـ الوظائف الخالية في المحافظات

مفاجأة.. بشرى جديدة من مطور لقاح كورونا عن السرطان

بعد موجة جديدة من الهجمات.. أوكرانيا تدعو لمعاقبة روسيا بهذه الطريقة

بنت بنوت لمدة 60 يومًا.. هل الدجالون سبب أزمة عروس الإسماعيلية؟

حكم نهائى يهم الملايين.. مجلس الدولة: الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء

بتقابل حسام حبيب في شقة التجمع وطردت بناتها وأمها.. أبرز تصريحات عائلة شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد إطلالات سارة الطباخ مع حسام حبيب وشيرين

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب| القصة بدأت بشقة التجمع.. فيديو

تتصدر التريند.. صور جمعت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب| شاهد

حرض على إيذاء غير المحجبات.. فصل شاب يعمل بالإمارات وترحيله بسبب قص شعر الفتيات

فيديو

مزق روشتة أستاذ الأورام.. طبيب يتسبب في وفاة مريضة سرطان| فيديو جراف

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ