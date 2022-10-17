محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق "أشمون- كفر السيد- سمادون"

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة طريق23 “ أشمون - كفر السيد- سمادون”، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، خصوصا وأنه طريق حيوي يخدم أهالي أشمون وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال متابعته للأعمال اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.





تابع محافظ المنوفية أعمال بربخة وتغطية ترعة جانبية بطول 2.600 كيلو متر بداية من القنطرة البيضاء بأشمون وحتى الطريق الإقليمي بطول 11 كيلو متر وذلك لتوسعة الطريق.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من رصف ما يقرب من 6 كيلومترات من الطريق وجارى توريد طبقة الأساس بها والبدء في الأعمال المتبقية.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الإسراع في نقل الأعمدة التي تعوق الأعمال بطول الطريق لإنهاء الأعمال وفق التوقيتات المقررة.

وخلال تفقده استمع محافظ المنوفية لمطالب أهالي عزبة السلامية، وطالبتهم بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي وتضررهم من عدم وجود خدمة الصرف الصحي، وعلى الفور كلف المحافظ الجهات المختصة ببحث المطالب والعرض عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كما وجه المحافظ بعقد لقاء غداً بالأهالي في مكتبه وتوفير سيارة لنقلهم إلى الديوان العام لاتخاذ حلول فورية وسريعة لمطالبهم واحتياجاتهم.