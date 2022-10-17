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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

راغدة شلهوب
راغدة شلهوب

كشفت الإعلامية راغدة شلهوب عن كواليس حلقة برنامجها “سابع سما” والذى عرض فى رمضان واستضافت فيه الشيخ أحمد كريمة.

وقالت راغدة شلهوب فى ندوة صدى البلد : “حلقة الشيخ أحمد كريمة كانت من الحلقات التى كنت قلقة منها كثيرا لأنه معروف بأراءه  الحادة فى الدين، فضلا عن أن هناك بعض الخطوط الحمراء فى البرنامج والتى تفرض علينا عدم تخطيها”. 

وأضافت راغدة شلهوب : "لكن بعد عرض الحلقة وجدت رد فعل إيجابى كثير عليها خاصة أن كان للشيخ أحمد كريمة عدد من التصريحات الجريئة والجديدة وأعتبرها من الحلقات التى كانت علامة فى شهر رمضان. 

واوضحت راغدة شلهوب : "هناك خطوط حمراء يفرضها الإعلام المصرى وهى عدم الحديث فى الدين والسياسة والجنس ونحن ملتزمون بهذا الأمر، فضلا عن اننى أفضل فى برامجى عدم الخوض فى مثل هذه الأمور قبل ان يحذرنا أحد.

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راغدة شلهوب 

وتعد راغدة شلهوب إحدى الإعلاميات اللاتى استطعن ان يفرضن انفسهن على الساحة من خلال برمجها الجريئة والتى تحقق حالة من الجدل الواسع. 

وتقدم حاليا الإعلامية راغدة شلهوب الجزء الثانى من برنامج “نص الكلام” والذى تستضيف فيه عدد من المشاهير فى كافة المجالات سواء بالفن او الرياضة او السياسة أو الدين. 

 وكشفت راغدة شلهوب عن تفاصيل بكائها على الهواء مباشرة عند الحديث عن ابنتها وذلك فى برنامج "شو القصة" للإعلامية رابعة الزيات.

راغدة شلهوب الإعلامية راغدة شلهوب الشيخ أحمد كريمة أحمد كريمة برنامج “سابع سما Arts Entertainment

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