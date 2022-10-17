مستقبل وطن يتكفل بمصروفات طلاب غير قادرين وتوزيع أدوات مدرسية مجانية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة:

واصلت أمانة قسم الحوامدية، احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف بتوزيع 500 علبة حلاوة المولد على القرى التابعة وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، دعم أنشطة الحملة القومية ضد شلل الأطفال بكافة مقراتها داخل قرى المركز وتم توفير كافة وسائل الدعم اللازم للأطقم الطبية القائمة على الحملة.

كما نفذت أمانة قسم الهرم، حملة موسعة لتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب وتلاميذ كافة مدارس الهرم وسط فرحة كبيرة من الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي محافظة كفر الشيخ:

أقامت أمانة مركز قلين، معرضاً كبيراً لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كأهل المواطنين، ويضم المعرض الملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المدرسية وأجهزة العرائس والاحذية، وسط جودة ومواصفات عالية وتختلف عن ميثلاتها.

وفي محافظة أسوان:

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء القمة نهائي بطولة دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، والتي جمعت المباراة النهائية بين فريقي حجازة وأسوان ثان علي ملعب نادي سيتي كلوب بالمحافظة، وانتهت بفوز فريق حجازة، ليحصل على كأس البطولة على مستوى المحافظة ويمثلها فى نهائيات الجمهورية، شهد النهائي احتفالية فنية ومباراة بين قدامى الرياضيين بأسوان وهيئة مكتب المحافظة.

وفي محافظة أسيوط:

نظمت أمانة المرأة بمركز صدفا، ندوة توعوية، حول أساليب التربية الإيجابية، فى إطار مبادرة "أحنا معاكي وبيكي بكرة أحسن"، وتناولت الندوة أهمية التربية السليمة، وخصائص المراحل العمرية للأبناء وكيفية التعامل السليم لكل مرحلة وكيفية العمل على اكتساب الأبناء للصفات والاخلاقيات المطلوبة.

وفي محافظة بني سويف:

عقدت أمانة شئون الإعاقة بمركز ناصر شمال بني سويف، ندوة تعريفية بكارت الخدمات المتكاملة ومميزاته، في قرية بهبشين بحضور عدد كبير من ذوي الهمم، بالتعاون مع إدارة ناصر الاجتماعية، وتناولت الندوة التعريف بكارت الخدمات المتكاملة التي وفرته الدولة لذوي الهمم ومميزات الذي يتمتع بها صاحبه، كما تناولت الندوة الأجراءات والخطوات اللازمة للحصول على كارت الخدمات المميز، كما تضمنت الندوة المشاركة في التقديم لعدد من ذوي الهمم عبر الإنترنت تمهيدا للسير في اجراءات الحصول على ذلك الكارت، وذلك في حضور أعضاء هيئة مكتب المركز.

وفي محافظة دمياط:

قامت أمانة شئون الطاقة والبيئة بمركز كفر سعد، عدداً من الكشاكيل والكراسات علي عدداً من المدراس، حيث تم توزيع عدد 100 كشكول بمدرسة العباسية الإعدادية المشتركة،كذلك عدد 100كشكول بمدرسة العباسية الابتدائية المشتركة رقم1، ذلك بحضور الاخصائى الإجتماعى لكل مدرسة، وفى سياق متصل تم توزيع عدد 150 كشكول بمدرسة الإبراهيمية البحرية المشتركة،كما تم توزيع عدد 150 كشكول بمدرسة الشهيد أيمن شويقة بمدرسة الإبراهيمية القبلية، أيضا تم توزيع عدد 300 كشكول بمدارس الشهيد البنا.

كما أقامت أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، بطولة المدارس للسباحة بمشاركة 650 طالب وطالبة، للمراحل التعليمية "الإعدادية والثانوية.

كما تمكنت أمانة الحزب بالمحافظة، من توفير جهاز تكييف لحجرة السمعيات التي تم تجهيزها سابقاً بالجهود الذاتية، بتلبية وتوفير جهاز تكيف لحجرة السمعيات التي تم تحهيزها سابقا بالجهود الذاتية، وذلك لتكون جاهزة طوال أيام السنة سواء أثناء العام الدراسي أو في الإجازة لإعطاء مدد زمنية من التخاطب المباشر عن طريق الأجهزة المتوفرة بالحجرة والتي ستعمل علي تحسين وتنمية مهارة النطق الصحيح لدى الطلاب والطالبات ضعاف السمع والصم.

وفي محافظة الغربية:

دشنت أمانة قسم ثان المحلة، احتفالية لتكريم الأعضاء المشاركين فى القافلتين الطبية لخدمة أهالى المحلة الكبرى، وأقيمت القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بعزبة حمد بالمحلة الكبرى، والثانية بالتعاون مع جمعية آل طه الخيرية، ولاقت القافلتين الطبية، إستحسان الجماهير بعد الكشف وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

وفي محافظة الإسماعيلية:

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، وأقيمت احتفالية رائعة من خلال تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة قبل بداية المباراة من فرقه الفنون الشعبية للشباب والرياضة والتي قدمت استعراضات فنية للأطفال، وكان اللقاء الختامي المثير والذي جمع فريقي أمانة قسم أول وفريق أمانة قسم ثالث والتي انتهت بفوز فريق قسم ثالث ليفوز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة ليصبح هو ممثل الاسماعيلية بالادوار النهائية علي مستوي الجمهورية.

وفي محافظة الأقصر:

نظمت أمانة مركز الأقصر، احتفالية كبري بمناسبة ذكري مولد خير البرية، وتم خلال الاحتفالية التي عقدت بقاعة مدينة الندي لاند الترفيهية بالبياضية، تكريم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة حيث تم تكريم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مدينة الطود وعدد من الشخصيات العامة، وخلال الاحتفالية سلم شهادات تقدير وهدايا المولد النبوي الشريف علي عدد من حفظة القرأن الكريم وحاملي كتاب الله تقديراً لمكانتهم ، كما شهدت الاحتفالية القاء وخطب ومواعظ دينية ومدائح نبوية وانشاد ديني.

وفي محافظة المنيا:

نظمت أمانة مركز ملوي، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، في قرية الروضة بمقر النادي الرياضي وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات رمد، باطنة، أطفال، عظام، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة ، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف علي 280 حالة من أهالي القرية، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

كما وزعت أمانة مركز العدوة، عدداً من عبوات حلوى المولد على الأهالي والأسر الاولي بالرعاية وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، ندوة توعوية بعنوان دور المشروعات الصغيرة في التنمية والحد من البطالة، كما قامت الأمانة بدفع المصروفات الدراسية لعدد من الطلبة الغير قادرين بقرية ابو الصفا التابعة للمركز.

كما نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة غذائية متحركة لبيع جميع المواد الغذائية ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة، في قرية جبل الطير.

وفي محافظة الوادي الجديد:

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة على مستوى المحافظة، في احتفالية فنية ورياضية بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، حيث فاز فريق البري بمركز الخارجة على نظيره فريق قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، ليمثل فريق الخارجة المحافظة في منافسات الدوري على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة القليوبية:

وزعت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، عدداً كبيراً من عبوات حلوى المولد النبوي الشريف لمدة يومين على أهالينا بمركز ومدينة كفر شكر، احتفالاً بالذكري العطرة في أجواء روحانية.

كما ‎أقامت أمانة مركز بنها، لإستكتاب السادس لمحو الأمية لعدد 15 دارس، في مقر الأمانة، وذلك بالتعاون مع تعليم الكبار بالمحافظة.

وفي محافظة السويس:

تنظم امانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية، عن ملف التغيرات المناخية، يوم الأربعاء المقبل، والذى يعد من اكبر الأحداث التي ستضيفها مصر نوفمبر 2022، وذلك التي ينظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، في تمام الساعة الثامنة مساءا، بمقر الحزب بالملاحة الجديدة بالسويس.

وفي محافظة الإسكندرية:

عقدت أمانة شئون القبائل العربية بقسم المنتزة ثالث، ندوة تحت عنوان "دور القبائل العربية في المجمتع المصري"، وتناول الاجتماع بحث آلية العمل طبقا للائحة العامة للحزب، وكذلك آلية تنفيذ التكليفات الواردة من أمانة شئون القبائل العربية المركزيه والتي تهدف إلى زيادة سبل التعاون بين الامانات داخل الاطار التنظيمي وكذلك سرعة انتشار دور الامانة علي ارض الواقع داخل المحافظة ووضع خطة عمل للامانة خلال الاشهر القادمة.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، فاعلية دخول الطلبة خلال اليوم الدراسي وذلك بمدرسة عمرو عراقي الابتدائية وتم توزيع الهدايا علي الطلاب تشجيعا لهم علي بدء يوم دراسي جديد.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، فعالية لإعادة النسق الحضاري وترقيم الشوارع الرئيسية بالدائرة وذلك لإعادة المظهر الجمالي بشوارع عروس البحر.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة طبية للكشف على المواطنين بوحدة صحة القباري، وشملت القافلة الكشف الطبي وتوزيع الأدوية بالمجان، وندوات توعية للمواطنين للوقاية من الأمراض، وشاركت أمانة القسم أيضا، في فعالية "بيئة نظيفة" وذلك ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية، لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، وتضمنت الفعالية تطهير ورفع المخلفات من عدد من مناطق مينا البصل بالتعاون مع شركة نهضة مصر لمساندة دور الدولة في الحفاظ على بيئة نظيفة للجميع.

كما نظمت أمانة قسم الرمل أول ندوة عن انجازات الدولة المصرية، والمشروعات القومية الجديدة في مجال النقل والمواصلات، وتم توضيح النتائج الإيجابية لهذه المشروعات على الاقتصاد والاستثمارات.

كما نظمت أمانة قسم أول المنتزة، ندوة دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مدير مكتب وزاره الأوقاف، ومسؤول الإعلام بالوزارة، وتم شرح قيم ورسائل من السيرة النبوية.

كما نظمت أمانة العامرية أول، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتصارات اكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانه العامرية أول وأمناء الوحدات الحزبية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.