عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد خطوط الكهرباء المغذية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  خطة إحلال وتجديد لخطوط الكهرباء المغذية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى،  نظرًا لتعرض بعض الخطوط لتهالك ويتطلب تنفيذ تلك الأعمال لها، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع كهرباء دمياط.

وبحثت " المحافظ " محاور الخطة بعد تحديد الأولويات،  وذلك لضمان عمل تلك الخطوط والمحطات بالكفاءة المطلوبة،  مؤكدة على التنسيق بين القطاعين،  لوضع جدول زمني للتنفيذ وفقًا لمراحل محددة .

كما أكدت على تقديم تقرير عاجل يشمل كافة الخطوات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع الامكانات المتاحة  .

وعلى جانب آخر ، أعلنت " المحافظ " عن جاهزية محطة رفع مياه جمصة للتشغيل خلال هذا الاسبوع ، لتغطية بعض المناطق بقرية جمصة البلد بمياه الشرب ، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بها و توفير مولد كهربائي بها لحين الانتهاء من مد خطوط الكهرباء إليها.

توريد 11770 طن أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية

إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز دمياط

محافظ دمياط يتابع تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بطريق السيالة / بورسعيد

بداية موسم الشتاء.. أمطار غزيرة تتساقط على مدن دمياط

الكشف على 1246 مواطن بالمجان في قرى دمياط

محافظ دمياط: الارتقاء بمنظومة النظافة بعزبة البرج

دمياط مياة الشرب الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطات مياة خطوط الكهرباء محطات مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب قطاع كهرباء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: الارتقاء بمنظومة النظافة بعزبة البرج

ندوة توعوية لمؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز جهود العمل التطوعي بجامعة دمياط

ترشيحاتنا

حياة كريمة: عدد المتطوعين بالمبادرة وصل إلى 36 ألف فرد

لحظة تحطم طائرة عسكرية واصطدامها بمبنى سكني في روسيا.. فيديو

الحكومة: اتاحة المزيد من المدارس الفنية لإدارتها عبر القطاع الخاص

مدبولي: نحرص على التوسع في مسارات التعليم الفني والتقني

جميعها في إفريقيا.. 5 دول تستحوذ على أعلى نسب الفقر بالعالم

الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

بعد فستان عيد ميلادها...10 فساتين أثارت الجدل لـ مي عمر | شاهد

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

بالدانتيل.. فستان إلهام شاهين في موريكس يثير الجدل| شاهد

فيديو

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ