إحلال وتجديد خطوط الكهرباء المغذية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة إحلال وتجديد لخطوط الكهرباء المغذية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، نظرًا لتعرض بعض الخطوط لتهالك ويتطلب تنفيذ تلك الأعمال لها، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع كهرباء دمياط.

وبحثت " المحافظ " محاور الخطة بعد تحديد الأولويات، وذلك لضمان عمل تلك الخطوط والمحطات بالكفاءة المطلوبة، مؤكدة على التنسيق بين القطاعين، لوضع جدول زمني للتنفيذ وفقًا لمراحل محددة .

كما أكدت على تقديم تقرير عاجل يشمل كافة الخطوات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع الامكانات المتاحة .

وعلى جانب آخر ، أعلنت " المحافظ " عن جاهزية محطة رفع مياه جمصة للتشغيل خلال هذا الاسبوع ، لتغطية بعض المناطق بقرية جمصة البلد بمياه الشرب ، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بها و توفير مولد كهربائي بها لحين الانتهاء من مد خطوط الكهرباء إليها.