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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

الصين تتوقع تعافي
الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

أظهر اقتصاد الصين تعافيا قويا في الربع الثالث، كما أن التوظيف استقر بشكل عام، لكن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة، حسبما كشف مسؤول في اللجنة الحكومية الصينية للتخطيط الاقتصادي.

وقال تشاو تشن شين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي "إن تحسين الاقتصاد الصيني سيتعزز مع استمرار إطلاق آثار السياسات الكلية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يصارع فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود "كوفيد-19" الصارمة وأزمة عقارات متفاقمة.

وأوضح تشاو أن الصين ستعمل بشكل ثابت على تعزيز انفتاح أسواقها، وإعطاء مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية في هونج كونج ومكاو.

ورم ذلك، أقر المسؤول الصيني بصعوبات وتحديا و"صدمات أكبر متوقعة" هذا العام.

تأجيل نشر بيانات النمو

على جانب آخر، أعلنت الصين الاثنين، تأجيل نشر بيانات النمو للفصل الثالث من العام، إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية التي كانت متوقعة هذا الأسبوع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات، إن نشر البيانات الاقتصادية سيتم "تأجيله".

ولم تعطي بكين سببا لتأجيل نشر البيانات، بعد إعلان هيئة الجمارك الصينية حجب أحدث البيانات عن نمو التجارة الأجنبية.

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وكشفت استطلاعات سابقة عن أن الاقتصاد الصيني نما على الأرجح بنسبة 3.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق متقدما على النمو في الربع الثاني والذي بلغ 0.4%.

لكن محللون توقعوا أن يشهد الاقتصاد الصيني متوسط للنمو قدره 3% بالنسبة للعام الجاري، بفارق كبير عن نسبة 8,1% المسجلة في 2021.

كما خفض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته لإجمالي الناتج المحلي الصيني هذا العاز إلى 3,2% وللعام المقبل إلى 4,4%.

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