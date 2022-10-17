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قرارات هامة.. كيف تستعد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة؟

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”  مريم كمال ، تغطية خاصة عن استعدادات  وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني لإمتحانات الثانوية العامة 2023 . 

و يرصد صدى البلد في الفيديو التالي، أبرز ما أعلنه وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي عن استعدادات الوزارة .

تستعد وزارة التربية والتعليم، مبكرا من بداية العام الدراسي الحالي لموسم امتحانات الثانوية العامة 2023.

وفي اطار الاستعدادات الاولى لامتحانات الثانوية العامة 2023 ،  يلتقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أيام مع ممثلين عن طلاب ومعلمي الثانوية العامة، لمناقشتهم في الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2023 ، وسينعقد هذا اللقاء في اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي ، بإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المتداخلة مع المنظومة التعليمية .

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ومن المقرر أن يشرح وزير التربية والتعليم خلال هذا اللقاء ، تفاصيل النظام الذي استقرت عليه الوزارة بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من حيث شكل الأسئلة وطريقة التصحيح، ويستمع لوجهات نظرهم ومطالبهم.

وتهدف وزارة التربية والتعليم لأن يكون الطلاب والمعلمين مطمئنين على شكل وطريقة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ليعبروا عن آرائهم ومطالبهم من الوزارة في هذا الشأن.

وكان قد كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وقال وزير التربية والتعليم، إن مركز تطوير المناهج يقوم بإعداد دليل الطالب في كل مادة، والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.

وأوضح أنه بالنسبة إلى مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، فإن المركز القومي للامتحانات يقوم بإعداد هذه المواصفات؛ ليكون الطالب على علم بمواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة قبل بدء العام الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم  أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة، ويجيب الطالب عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة، مضيفًا أنه تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

 

مريم كمال وزارة التربية و التعليم الثانوية العامة رضا حجازى العام الدراسي الحالي

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