عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكرات تدريبية ل٦ منتخبات أستعدادا لمونديال قطر

صدى البلد

تستعد منتخبات السعودية والأرجنتين وسويسرا وغانا وأوروجواي والكاميرون، لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بإقامة معسكراتها التدريبية ومبارياتها الودية في أبوظبي، بحسب ما ذكر مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الاثنين.

ووصل المنتخب السعودي اليوم الاثنين إلى أبوظبي عبر مطار البطين، حيث يقيم معسكره التدريبي في فندق قصر الإمارات، ويلاقي خلال تلك الفترة منتخبات مقدونيا يوم 22 أكتوبر وألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 من نفس الشهر ثم يلاقي ايسلندا يوم السادس من نوفمبر وبعدهاً يواجه بنما يوم العاشر من الشهر المقبل، ثم يختتم استعداداته للمونديال بمواجهة منتخب كرواتيا يوم 16 نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض.

فيما يعسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي خلال الفترة من التاسع وحتى 13 نوفمبر، ويجري تدريباً مفتوحاً يوم 13 نوفمبر في ستاد آل نهيان في نادي الوحدة، ثم يلاقي يوم 16 نوفمبر المنتخب الإماراتي على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويغادر منتخب التانجو في اليوم ذاته إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض منافسات المجموعة الثالثة للمونديال،  التي تضم كل من بولندا والسعودية والمكسيك.

ويلتقي المنتخبان الغاني والسويسري ودياً يوم 17 نوفمبر في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعتين الثامنة والسابعة على التوالي، فيما يعسكر المنتخب الأوروجواياني في الفترة بين التاسع و19 من نوفمبر المقبل في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية، أما المنتخب الكاميروني فيصل إلى العاصمة أبوظبي يوم العشر من الشهر المقبل ثم يغادر إلى الدوحة يوم 19 من الشهر نفسه، لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والبرازيل وصربيا.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم تنطلق في قطر في الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وهي أول نسخة تقام في دولة عربية، وثاني نسخة تقام في آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما تعتبر النسخة الأخيرة التي يشارك فيها عدد 32 منتخباً.
 

السعودية والأرجنتين كأس العالم 2022 أبوظبي مجلس أبوظبي الرياضي مطار البطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض مشاركتهما بالتدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

ترشيحاتنا

هل يجوز مناداة الزوج أو الزوجة بـ بابا أو ماما؟.. مفاجأة

محلل مالي: تكليفات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي تدعم القطاع الخاص

الثلاثاء الأسود.. أحمد موسى: فرنسا تنتظر يوم صعب جدا غدا .. فيديو

العراق.. انفجار في كوكوك ووقوع ضحايا بينهم أطفال

طليق كيم كارداشيان يشتري تطبيق Parler المؤيد لترامب

لمدة 5 ايام..غلق كلي بشارع السودان.. تعرف على الطرق البديلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. هند صبري تخطف الأنظار بصور جديدة |شاهد

نسخة طبق الأصل.. شبيه سمير غانم يثير ضجة على السوشيال ميديا

لن تتوقع.. التعرق الليلي نتيجة لمرض خطير| تفاصيل

أنواع من الأطعمة تمنع تساقط الشعر وتزيد نموه.. لن تخطر ببالك

فيديو

قرارات هامة.. كيف تستعد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة؟

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ