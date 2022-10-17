وزير المالية عن قرض صندوق النقد: المواطن لن يتأثر سلبا| فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لا يتضمن ضرائب ولا رسوم جديدة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كل برامج الحماية الاجتماعية مستمرين في تقديمها للمواطنين ودعمهم".

وأشار: "البرنامج الجديد لا يتضمن ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين"، مضيفا: "نعمل على تخفيض العجز وتخفيض الدين وتكملة الميكنة وتطوير الضرائب وزيادة القاعدة الضريبة وتحسين إيرادات الدولة وليس فرض ضرائب جديدة".

وأكد: "أكدنا لصندوق النقد أن سياسة مصر ثابتة في الحفاظ على الحماية الاجتماعية"، لافتا: "لا أعباء جديدة على المواطن بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي".

