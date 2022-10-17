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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية عن قرض صندوق النقد: المواطن لن يتأثر سلبا| فيديو

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لا يتضمن ضرائب ولا رسوم جديدة.

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وزير المالية: 135 مليار جنيه مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. ونواب يؤكدون: عملت علي تخفيف أثار الأزمات العالمية عن المواطنين ..و توطين الصناعة أهم عوامل زيادة العملة الصعبة

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وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 8% والتعليم 6% والحماية الاجتماعية 5.2% .. والحفاظ على استقرار معدل البطالة عند 7.2%

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كل برامج الحماية الاجتماعية مستمرين في تقديمها للمواطنين ودعمهم".

وأشار: "البرنامج الجديد لا يتضمن ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين"، مضيفا: "نعمل على تخفيض العجز وتخفيض الدين وتكملة الميكنة وتطوير الضرائب وزيادة القاعدة الضريبة وتحسين إيرادات الدولة وليس فرض ضرائب جديدة". 

وأكد: "أكدنا لصندوق النقد أن سياسة مصر ثابتة في الحفاظ على الحماية الاجتماعية"، لافتا: "لا أعباء جديدة على المواطن بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي".
 

وزير المالية الإصلاح الاقتصادى برنامج الاصلاح الاقتصادي ضرائب

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