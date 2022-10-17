وزير المالية: إصدار قائمة بأسعار السيارات لاستيرادها من الخارج ..فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.

وأضاف “معيط”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "غدا مجلس النواب سيناقش قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب في الجلسة العامة".

وتابع وزير المالية، "الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور"، منوها بأن "تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر فقط".

وأكد أنه "يحق جلب سيارة لفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر".