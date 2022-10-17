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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: إصدار قائمة بأسعار السيارات لاستيرادها من الخارج ..فيديو

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.

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وزير المالية: 135 مليار جنيه مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. ونواب يؤكدون: عملت علي تخفيف أثار الأزمات العالمية عن المواطنين ..و توطين الصناعة أهم عوامل زيادة العملة الصعبة

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النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وأضاف “معيط”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "غدا مجلس النواب سيناقش قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب في الجلسة العامة".

وتابع وزير المالية، "الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور"، منوها بأن "تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر فقط".

وأكد أنه "يحق جلب سيارة لفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر". 

وزير المالية استيراد السيارات السيارات استيراد السيارات من الخارج الدكتور محمد معيط

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