أوروبا حديقة وباقي العالم أدغال.. أول تحرك عربي ضد تصريحات بوريل

استدعت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لديها؛ احتجاجا على "التصريحات العنصرية" التي أدلى بها جوزيب بوريل بشأن المناخ في بلجيكا.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات إيميل بولسن، بتقديم تفسير مكتوب بشأن التصريحات "المؤذية والعنصرية" التي أدلى بها بوريل.

وأكدت الإمارات أن التصريحات التي أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غير لائقة وتشجع على التعصب والتمييز وتفاقم أزمة المناخ.

كما اعتبرت أن تعليقات بوريل مخيبة للآمال وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلاً عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح.

وكان بوريل وصف أوروبا بـ"الحديقة المتميزة"، معتبرا أن "معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

وأضاف بوريل "على أوروبا أن تكون منتبهة لمثل هذا الوضع وتعتني بحديقتها.. ومن الضروري أن تمتد الحديقة إلى الأدغال".