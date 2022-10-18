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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهاد أبو القمصان: جرائم الإنترنت أخطر من جرائم الشارع

نهاد ابو القمصان
نهاد ابو القمصان

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن جرائم الإنترنت تحولت لجرائم العصر وكأننا نقلنا الجرائم من الواقع إلى العالم الافتراضي، موضحة أن الاحساس بأن شخص مختفي وراء شاشه ولا يراه أحد أمر يعطي أمان مطلق للمجرمين.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، أن هناك 103 ملايين خط هاتف محمول، وهو يعني أن الطفل في بطن والدته له خط هاتف، قائلة: "لو الخطوط دي وضعت في هاتف وتم تسجيل دخولها على الإنترنت أصبحت كمبيوتر متحرك وأصبح هناك أشخاص مختفيين خلف هذه الشاشات متخيلين أنهم صعب القبض عليهم".

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وتابعت: "أصبح هناك عصابات وجيوش إلكترونية متسببين في جرائم الإنترنت، والفكرة الأساسية أن جرائم الإنترنت أصبحت أخطر من الجرائم في الشارع، وجرائم السب والقذف لو حدثت في الشارع تحدث مرة واحدة فقط إنما السب والقذف على الإنترنت هي جريمة مستمرة منتشرة وأسميها طلقة رصاص وعقوبتها تصل لـ 3 سنوات ولكن أغلب الأحكام تأخذ غرامات كأقل العقوبات".

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واستكمل: "جرائم السب والقذف على الإنترنت في تقديري أخطر من الجرائم التي تحدث في الواقع لأنها جريمة دائمة، وقاتلة مثل طلقة الرصاص، خاصة في حالة عدم وجود اعتذار او حذف للمنشور بعد السب والقذف".

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