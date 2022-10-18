عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتضمن إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك

موازنة النواب: اللجنة توافق على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

سيارات
سيارات

علق مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

 

txt

برلمانى: إعفاء سيارات المصريين بالخارج أسرع مشروع قانون تتم الموافقة عليه .. فيديو

txt

خطة النواب: إعفاء سيارات المصريين بالخارج أسرع قانون تمت الموافقة عليه

وقال مصطفى سالم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر “، :” القانون وصل لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه في لجنة الخطة والموازنة".

 

وأضاف مصطفى سالم:" تم إدراج القانون في جدول اعمال المجلس لمناقشته، وهناك التزام دستوري أوجب على  الدولة رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم ".

 

 وتابع مصطفى سالم :"  المصريين  بالخارج كانوا يطلبون منذ سنوات استيراد سيارتهم من الخارج وإدخالها مصر، وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاستيراد سيارات المصريين من الخارج ".

 

 وأكمل مصطفى سالم:" المصري بالخارج من حقه استيراد سيارة خاصة به معفاة من رسوم الجمارك والضرائب ومن حق كل فرد من أفراد أسرة المصري بالخارج استيراد سيارة إذا توافرت فيه الشروط".

استيراد سيارات من الخارج 

 ولفت مصطفى سالم :" من مواد القانون أن يكون للمصري بالخارج  إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن  يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل".

 

وتابع مصطفى سالم:" لو المصري بالخارج المالك الأول للسيارة يحق له أن يستورد سيارة من الخارج  حتى لو مر على تصنيعها 10 سنوات، لكن لو المصري بالخارج ليس المالك الأول لا يزيد عمر تصنيع السيارة عن 3 سنوات ".

النواب السيارات استيراد استيراد السيارات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

ترشيحاتنا

تدفق جيد للسائحين.. محافظ البحر الأحمر: لا تكدس بمطار الغردقة

تسببت في تبخر ثقة المستثمرين.. رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن أخطاء برنامجها

تسريبات تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 18-10-2022

فيديو أثار غضب البريطانيين.. ناشطان يعطلان جسر الملكة إليزابيث 12 ساعة

موازنة النواب: اللجنة توافق على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ