موازنة النواب: اللجنة توافق على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

يتضمن إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك

علق مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

وقال مصطفى سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر “، :” القانون وصل لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه في لجنة الخطة والموازنة".

وأضاف مصطفى سالم:" تم إدراج القانون في جدول اعمال المجلس لمناقشته، وهناك التزام دستوري أوجب على الدولة رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم ".

وتابع مصطفى سالم :" المصريين بالخارج كانوا يطلبون منذ سنوات استيراد سيارتهم من الخارج وإدخالها مصر، وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاستيراد سيارات المصريين من الخارج ".

وأكمل مصطفى سالم:" المصري بالخارج من حقه استيراد سيارة خاصة به معفاة من رسوم الجمارك والضرائب ومن حق كل فرد من أفراد أسرة المصري بالخارج استيراد سيارة إذا توافرت فيه الشروط".

استيراد سيارات من الخارج

ولفت مصطفى سالم :" من مواد القانون أن يكون للمصري بالخارج إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل".

وتابع مصطفى سالم:" لو المصري بالخارج المالك الأول للسيارة يحق له أن يستورد سيارة من الخارج حتى لو مر على تصنيعها 10 سنوات، لكن لو المصري بالخارج ليس المالك الأول لا يزيد عمر تصنيع السيارة عن 3 سنوات ".