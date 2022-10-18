رغم الخلافات التى وصلت للشئون القانونية.. عودة الحفيد على المسرح القومي

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، عن عودة مسرحية الحفيد خلال الفترة القادمة.

ولم يحدد المنشور موعد عودة العرض المسرحي الحفيد مرة أخري ، معلقين بـ " قريباً " فقط .

ويأتي هذا الإعلان عودة مسرحية الحفيد مرة أخري ، بعد الخلافات التي نشبت بين بعض العاملين في المسرحية وبطلة العمل الفنانة لوسي والتي وصلت الى الشئون القانونية .

وكانت الفنانة لوسي قد فجرت أزمتها مع مسرحية الحفيد والتي أدت إلى انسحابها ، حيث قالت في أحد البرامج التليفزيونية إن الامر يعود إلى الخروج عن النص بشكل فيه إسفاف وإيحاءات غير لائقة بالمسرح القومي .

وقالت لوسي : يوجد فرق بين الخروج عن النص بكلمة ظريفة، وبين جملة أو إيماءات لا أرضى بها وخاصة على خشبة المسرح القومي، الذي وقف عليه عمالقة الفن في مصر والعالم العربي".

وأضافت: "أنا لا أسمح بالإسفاف والتفاهة ورفضت ذلك وأطلعت المخرج ومدير المسرح عليه، وذلك لوجود عائلات في الجمهور، وحتى إذا لم تتواجد عائلات نحن نقدم عملا للأديب عبد الحميد جودة السحار وعلى المسرح القومي".

وتابعت: "قدمت شكوى لوزيرة الثقافة، وكلمتني مشكورة وقالت المسرحية حققت إيرادات لم تتحقق منذ عرض مسرحية أهلا يا بكوات، وتحضرها صفوة المجتمع، وتوقفت بعض التجاوزات، لكن بدأت محاولات إخراجي عن شعوري".

أضافت لوسي : أنا صعبان عليا العمل، وحبيت آخد موقف وأمشي، لكن عامل البوفيه كلمني وقال كان مديون من خمس سنين وأول سنة تدخل له فلوس أثناء عرض المسرحية، عشان خاطرنا ما تمشيش، فقلت له جاية بكرا".

وأكملت: "شرطي الوحيد الالتزام بما نقدمه، خصوصا وأن الشركة المتحدة ستقوم بتصوير المسرحية، ومهم جدا العمل يدخل كل بيت".