عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم الخلافات التى وصلت للشئون القانونية.. عودة الحفيد على المسرح القومي

الحفيد
الحفيد

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، عن عودة مسرحية الحفيد خلال الفترة القادمة. 

ولم يحدد المنشور موعد عودة العرض المسرحي الحفيد مرة أخري ، معلقين بـ " قريباً " فقط .

ويأتي هذا الإعلان عودة مسرحية الحفيد مرة أخري ، بعد الخلافات التي نشبت بين بعض العاملين في المسرحية  وبطلة العمل الفنانة لوسي والتي وصلت الى الشئون القانونية .

وكانت الفنانة لوسي قد فجرت أزمتها مع مسرحية الحفيد والتي أدت إلى انسحابها ، حيث قالت  في أحد البرامج التليفزيونية إن الامر يعود إلى الخروج عن النص بشكل فيه إسفاف وإيحاءات غير لائقة بالمسرح القومي .

وقالت لوسي :  يوجد فرق بين الخروج عن النص بكلمة ظريفة، وبين جملة أو إيماءات لا أرضى بها وخاصة على خشبة المسرح القومي، الذي وقف عليه عمالقة الفن في مصر والعالم العربي".

وأضافت: "أنا لا أسمح بالإسفاف والتفاهة ورفضت ذلك وأطلعت المخرج ومدير المسرح عليه، وذلك لوجود عائلات في الجمهور، وحتى إذا لم تتواجد عائلات نحن نقدم عملا للأديب عبد الحميد جودة السحار وعلى المسرح القومي".

وتابعت: "قدمت شكوى لوزيرة الثقافة، وكلمتني مشكورة وقالت المسرحية حققت إيرادات لم تتحقق منذ عرض مسرحية أهلا يا بكوات، وتحضرها صفوة المجتمع، وتوقفت بعض التجاوزات، لكن بدأت محاولات إخراجي عن شعوري".

أضافت لوسي : أنا صعبان عليا العمل، وحبيت آخد موقف وأمشي، لكن عامل البوفيه كلمني وقال كان مديون من خمس سنين وأول سنة تدخل له فلوس أثناء عرض المسرحية، عشان خاطرنا ما تمشيش، فقلت له جاية بكرا".

وأكملت: "شرطي الوحيد الالتزام بما نقدمه، خصوصا وأن الشركة المتحدة ستقوم بتصوير المسرحية، ومهم جدا العمل يدخل كل بيت".

الحفيد المسرح القومي الفنانة لوسى مصر لوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

ترشيحاتنا

الأمل قائم .. 2030 موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. الزراعة تكشف القصة الكاملة لحل أزمة الأعلاف

خبير: الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية

يضاهي المُصنَّع بالخارج|العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة: كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة

بحلول عام 2027.. خبير يتوقع اختفاء منصات التواصل الاجتماعي لهذا السبب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري إهماله.. متى يكون انتفاخ البطن علامة على أمر أكثر خطورة

مش التهاب.. احمرار العين مؤشر للإصابة بمرض مميت| تعرف عليه

العريس حاطط ماكياج.. كيف أفسد الفلتر فرحة بلوجر شهيرة ليلة خطوبتها؟

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

فيديو

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ