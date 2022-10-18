عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم 16 شخصية.. تفاصيل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31

مدير الاوبرا
مدير الاوبرا

تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الخميس 20 أكتوبر على مسرح النافورة وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) وأوبرا دمنهور  .

وتبدا مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان، والمؤتمر ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان ) ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت ) ، الفنان أحمد الجميري ( البحرين ) ، الشاعر شوقي حجاب ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان  ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ثم يبدا الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل .

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن ، أنغام مصطفى ، محمد شوقي ، أحمد الوزيري ، وعد البحري ( سوريا ) .

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش حفل  لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، اما الفاصل الاول فيحييه كل من كنزي ، مصطفى النجدي ، رحاب عمر .

كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الاسكندرية " بحفل بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم وفرقته ، أما الاول يشدو خلاله كل من شروق شريف ، محمد متولي ، هبة إسماعيل ، مصطفى سعد ، محمد الجبالي ( تونس )

الأوبرا راغب علامة مصر الاسكندرية الفنان راغب علامة مدحت صالح معهد الموسيقي مجدي صابر مؤتمر الموسيقي العربية قاعة صلاح طاهر مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية الراحل علي إسماعيل الدكتورة نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مؤيد اللامى: اتحاد الصحفيين العرب سيعمل على تحديد علاقاته مع المنظمات الدولية

النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

بسبب أوروبا.. تحذيرات من انقطاع الكهرباء بـ أمريكا في فصل الشتاء

بعد إنضمامها للبحرية..تعرف على مميزات الفرقاطة العزيز من طراز ميكو 200

مجلس النواب يحدد شروط السماح للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب

قيمتها 2.5 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحث العراق على استرداد الأموال المختلسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

سهير جودة تكشف أسرار "الستات" لـ صدى البلد.. صور

لما مزاجك يبقى حلو.. رضوى الشربيني في إطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة مبيعرفوش يمثلوا

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ