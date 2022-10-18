كانت سببا لظهور موهبته.. كيف تأثر جمال الغيطاني بأستاذه نجيب محفوظ

تحل اليوم ذكري وفاة الكاتب الكبير جمال الغيطاني وهو صحفي ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية توفي يوم 18 أكتوبرعام 2015 عن عمر ناهز حينها الـ 70 عاما.

ساهم بشكل كبير في الحياة الثقافية في مصر وتأثر كثيرا في أسلوبه بصديقه وأستاذه نجيب محفوظ وترك وراءه العديد من الروايات الهامة والنصوص الأدبية واتجه في السنوات الأخيرة إلى العمل التلفزيوني مع المحافظة على نفس ملامح رواياته.









تأثر الغيطاني بأستاذة نجيب محفوظ فقد لعب دورا هاما في اطلاعه على الادب القديم فادي ذلك الى ظهور موهبة جمال الغيطاني وكان دائما يتحدث عن النصائح التي قدمها نجيب له و يحكي مواقفهم في اي استضافة له في التليفزيون.

بدأت علاقتهم في سن الرابعة عشرة لجمال واستمرت حتى وفاة نجيب قال الغيطاني ذات مرة، إنه تعلم من أستاذه محفوظ النظام الصارم والدأب، الذي وضعه لنفسه في الكتابة، وذلك بسبب أن وقته لم يكن مخصصًا للأدب وحده، هي نفس ظروفه فقد بدأ رسام سجاد، ثم صحفي في أخبار اليوم، ووظفت موهبته حين عمل مراسلًا حربيًا في الجيش بعد الثورة.



قدم جمال افكارا ليخلد اسم أستاذه في التاريخ والتي كان من بينها برنامج "قاهرة نجيب محفوظ" الذى قام بتقديمه الغيطاني والتي كانت حلقاته تحتوي علي نماذج للأماكن التى لعبت أدوار البطولة في روايات الأديب محفوظ، كما أصدر كتاباً يحمل اسم " نجيب محفوظ يتذكر"، في الهيئة العامة للكتاب عام 2013.

