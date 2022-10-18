تعرف على تطورات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

جاء الاجتماع بحضور ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى و صندوق التنمية الحضرية والجهات الاستشارية والمُنفذة وقطاع كهرباء دمياط وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع…

وناقشت " المحافظ " جميع المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ، وذلك لتلافيها وللاسراع بمعدل الأعمال بجميع المناطق، كما اطلعت على نسب التنفيذ لأعمال المرافق و الانارة والرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية و بالانترلوك للشوارع الفرعية بكل منطقة.

وحثت " محافظ دمياط " ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع، مؤكدة على تنظيم جدول العمل والانتهاء من كل منطقة بشكل كامل ، كما وجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية ، موجهة أيضاً برفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دورى، والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق و الطرق بتلك المناطق ..