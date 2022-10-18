أنتم تلهمون أجيال المستقبل.. بيليه يهنئ كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، النجم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الاسباني، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.



وكتب بيليه عبر حسابه علي انستجرام "اليوم هو يوم تهنئة الفائزين بالكرة الذهبية @ francefootball وkarimbenzema وalexiaputellas. أنتم أمثلة تلهمون أجيال المستقبل الذين يحبون كرة القدم. شكرا على العرض هذا الموسم "





ويعتبر هذا التتويج هو الأول في التاريخ بالنسبة لبنزيما، ليخلف بذلك النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة العام الماضي.

وجاء تتويج بنزيما نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة فريقه، حيث توج ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، إضافة إلى تحقيقه لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، حيث كان اللاعب الأبرز في صفوف الفريق البطل.