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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى في مؤتمر المناخ

وزير الري
وزير الري

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية لـ "منتدى سياسات التمويل والاستثمار المائى" والذى ينظمه كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلي أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ فيما يخص مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض سويلم الترتيبات الجارية فيما يخص فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث تسعي مصر لدمج محور المياه للمرة الأولي علي الإطلاق في مؤتمر المناخ من خلال إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ القادم ، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهي (ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية).

وأضاف أن التعاون هو كلمة السر في مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه ، حيث تهدف المبادرة لتحفيز التعاون فى مجال تبادل المعلومات ، وتنمية القدرات ، وإدارة المياه ، و وضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يسمح باتخاذ إجراءات استباقية.

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