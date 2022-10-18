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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برأسية قوية.. ميدو جابر يتقدم بالهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول أمام المصري البورسعيدي  ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي تشهد تحديات مُختلفة لمُعظم الفرق المشاركة والتي دعمت صفوفها بأكثر من صفقة قوية.

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سجل الهدف ميدو جابر فى الدقيقة 15 بعد رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري ، على أثر الكرة العرضية من الزاوية الركنية من الجهة اليمنى ليمنح فريق سيراميكا كليوباترا التقدم مبكراً .

 

وانطلق اليوم الثلاثاء الموسم الجديد من الدوري المصري (2022-2023).

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - حسين السيد.

خط الوسط: حسن علي - إيزي إيميكا.

سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي الدوري المصري محمود جاد ميدو جابر

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